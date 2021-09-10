Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнил российский футбол и европейский. Сравнение оказалось не в пользу первого.

– Джикия сказал: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается».

– Просто наш футбол отстает чуть-чуть от европейского.

– А ты видишь эту разницу?

– Да. Когда я был на Евро и сидел на трибуне в матче с Данией, было видно, как играем мы в футбол и как они. И даже на молодежном Евро, когда мы играли против Франции и Дании, – ну это небо и земля.

– Так в чем проблема, как нам подтянуться?

– Тренироваться, наверное, больше с детского возраста.