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    Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнил российский футбол и европейский. Сравнение оказалось не в пользу первого.

    – Джикия сказал: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается».

    – Просто наш футбол отстает чуть-чуть от европейского.

    – А ты видишь эту разницу?

    – Да. Когда я был на Евро и сидел на трибуне в матче с Данией, было видно, как играем мы в футбол и как они. И даже на молодежном Евро, когда мы играли против Франции и Дании, – ну это небо и земля.

    – Так в чем проблема, как нам подтянуться?

    – Тренироваться, наверное, больше с детского возраста.

    • Макаров летом перешел в «Динамо» из «Рубина» за 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Макаров провел 5 матчей, сделал голевой пас.
    • Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3497

      _Marqella_ 44 минуты назад

      Он с трибуны смотрит,мы по телевизору....так себе эксперт...

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      Рейтинг: +7000

      Fusballer 59 минут назад

      Относительно Мальты?

      0
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      Рейтинг: +995

      Alex Y 2 часа назад

      Да ладно))

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