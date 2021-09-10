Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнил российский футбол и европейский. Сравнение оказалось не в пользу первого.
– Джикия сказал: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается».
– Просто наш футбол отстает чуть-чуть от европейского.
– А ты видишь эту разницу?
– Да. Когда я был на Евро и сидел на трибуне в матче с Данией, было видно, как играем мы в футбол и как они. И даже на молодежном Евро, когда мы играли против Франции и Дании, – ну это небо и земля.
– Так в чем проблема, как нам подтянуться?
– Тренироваться, наверное, больше с детского возраста.
- Макаров летом перешел в «Динамо» из «Рубина» за 7,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Макаров провел 5 матчей, сделал голевой пас.
- Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»