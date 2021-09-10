Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

10 сентября 2021, 21:15
9

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров сравнил российский футбол и европейский. Сравнение оказалось не в пользу первого.

– Джикия сказал: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается».

– Просто наш футбол отстает чуть-чуть от европейского.

– А ты видишь эту разницу?

– Да. Когда я был на Евро и сидел на трибуне в матче с Данией, было видно, как играем мы в футбол и как они. И даже на молодежном Евро, когда мы играли против Франции и Дании, – ну это небо и земля.

– Так в чем проблема, как нам подтянуться?

– Тренироваться, наверное, больше с детского возраста.

  • Макаров летом перешел в «Динамо» из «Рубина» за 7,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Макаров провел 5 матчей, сделал голевой пас.
  • Сборная России на Евро-2020 не вышла из группы.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Y
1631298088
Да ладно))
Ответить
Fusballer
1631301935
Относительно Мальты?
Ответить
_Marqella_
1631302846
Он с трибуны смотрит,мы по телевизору....так себе эксперт...
Ответить
Plyash
1631306871
Дениска,сходи к психиатру,будь любезен.Пока не поздно...
Ответить
VVM1964
1631311971
" Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского " - " ну это небо и земля " ))) Вот понимайте кто как хочет !
Ответить
Томик
1631320083
В семнадцать тысяч раз дороже Сутормина. Хотя бы не разговаривал, что ли...
Ответить
serppion
1631327966
Насмешил Дениска. Прямо как в анекдоте: "Тамбов - тот же Париж. Только дома пониже, и асфальт пожиже".
Ответить
Главные новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
Все новости
Все новости
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+