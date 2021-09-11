Макаров: «Больше всего хочу в немецкий чемпионат»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем желании играть в Европе.
– Ты вскользь сказал, что собираешься в Европу.
– Хотелось бы.
– А куда больше всего?
– Больше всего в немецкий чемпионат, наверное. И в испанский. Ну, испанский – так, больше – в немецкий.
– А были хоть раз намеки от агентов и деятелей футбола? Условно: Денис, к тебе проявляет интерес «Сассуоло».
– Были команды, но их названия мне не говорили. Был интерес из европейского чемпионата. Но очень дорогой трансфер, «Рубин» захотел много денег.
– То есть ты был готов поехать?
– Да, я бы поехал.
– Даже в условный «Аяччо»?
– В «Аяччо» или куда там – я бы поехал. Поеду в Европу набираться опыта, скоростей, мышления.
– Ты же понимаешь, что теперь это будет сложнее сделать?
– Понимаю. Но у тебя же есть цели. Если ты будешь играть в Европе, в Россию ты всегда успеешь вернуться.
- Летом Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.
- Он заключил с московским клубом контракт до 2026 года.
Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»