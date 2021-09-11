Макаров: «Больше всего хочу в немецкий чемпионат»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем желании играть в Европе.

– Ты вскользь сказал, что собираешься в Европу.

– Хотелось бы.

– А куда больше всего?

– Больше всего в немецкий чемпионат, наверное. И в испанский. Ну, испанский – так, больше – в немецкий.

– А были хоть раз намеки от агентов и деятелей футбола? Условно: Денис, к тебе проявляет интерес «Сассуоло».

– Были команды, но их названия мне не говорили. Был интерес из европейского чемпионата. Но очень дорогой трансфер, «Рубин» захотел много денег.

– То есть ты был готов поехать?

– Да, я бы поехал.

– Даже в условный «Аяччо»?

– В «Аяччо» или куда там – я бы поехал. Поеду в Европу набираться опыта, скоростей, мышления.

– Ты же понимаешь, что теперь это будет сложнее сделать?

– Понимаю. Но у тебя же есть цели. Если ты будешь играть в Европе, в Россию ты всегда успеешь вернуться.

Летом Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.

Он заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»