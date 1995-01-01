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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Макаров: «Больше всего хочу в немецкий чемпионат»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем желании играть в Европе.

    – Ты вскользь сказал, что собираешься в Европу.

    – Хотелось бы.

    – А куда больше всего?

    – Больше всего в немецкий чемпионат, наверное. И в испанский. Ну, испанский – так, больше – в немецкий.

    – А были хоть раз намеки от агентов и деятелей футбола? Условно: Денис, к тебе проявляет интерес «Сассуоло».

    – Были команды, но их названия мне не говорили. Был интерес из европейского чемпионата. Но очень дорогой трансфер, «Рубин» захотел много денег.

    – То есть ты был готов поехать?

    – Да, я бы поехал.

    – Даже в условный «Аяччо»?

    – В «Аяччо» или куда там – я бы поехал. Поеду в Европу набираться опыта, скоростей, мышления.

    – Ты же понимаешь, что теперь это будет сложнее сделать?

    – Понимаю. Но у тебя же есть цели. Если ты будешь играть в Европе, в Россию ты всегда успеешь вернуться.

    • Летом Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.
    • Он заключил с московским клубом контракт до 2026 года.

    Макаров: «Наш футбол чуть-чуть отстает от европейского»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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