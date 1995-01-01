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    Олег Иванов: «Не нравится игра сборной – не смотри. Включи канал «Пятница» – и наслаждайся»

    Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал, что делать тем, кого не устраивает игра сборной России. Никакой катастрофы он не видит.

    «Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России.

    Не нравится, как она играет, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, – и наслаждайся.

    Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать: «Катастрофа!».

    Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли семь очков, четыре мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат», – убежден Иванов.

    • На счету игрока 5 матчей за сборную.
    • Россияне идут в группе 2-ми.
    • Следующие матчи – в октябре (Словакия и Словения).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16724

      derrik2000 27 минут назад

      С пеной у рта ещё один "ударенный мячиком" отстаивает свою "аграмадную" получку.

      0
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      Рейтинг: +7287

      Сильвербой 34 минуты назад

      У говнососа Забыли спросить, что смотреть, а что нет!?

      0
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      Рейтинг: +7000

      Fusballer 54 минуты назад

      Совсем обуели футболёры. ЗП окуевшие, а нормально играть не могут. Один позор. Ещё и с гонором все. Обалдевшие дети лимита.

      1
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      Рейтинг: +262

      jek718875 54 минуты назад

      За державу обидно

      1
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      Рейтинг: +642

      Сергей Свояк 1 час назад

      Ещё один клоун ))

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