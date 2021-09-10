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  • Олег Иванов: «Не нравится игра сборной – не смотри. Включи канал «Пятница» – и наслаждайся»

Олег Иванов: «Не нравится игра сборной – не смотри. Включи канал «Пятница» – и наслаждайся»

10 сентября 2021, 21:56
10

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал, что делать тем, кого не устраивает игра сборной России. Никакой катастрофы он не видит.

«Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России.

Не нравится, как она играет, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, – и наслаждайся.

Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать: «Катастрофа!».

Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли семь очков, четыре мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат», – убежден Иванов.

  • На счету игрока 5 матчей за сборную.
  • Россияне идут в группе 2-ми.
  • Следующие матчи – в октябре (Словакия и Словения).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Иванов Олег
Комментарии (10)
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Сергей Свояк
1631300339
Ещё один клоун ))
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jek718875
1631302261
За державу обидно
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Fusballer
1631302267
Совсем обуели футболёры. ЗП окуевшие, а нормально играть не могут. Один позор. Ещё и с гонором все. Обалдевшие дети лимита.
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Сильвербой
1631303477
У говнососа Забыли спросить, что смотреть, а что нет!?
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derrik2000
1631303889
С пеной у рта ещё один "ударенный мячиком" отстаивает свою "аграмадную" получку.
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Damir07
1631306295
Друг мой ты не поверишь не то что пятница любой другой канал смотрю лишь на этих деревянных не смотреть которые как курицы которые не знают что делать возят на стадионе Кипр или Мальта эти государсвы как для нас самая маленькая республика один из самых маленьких субъектов а мы радуемся что 160милиооная страна выиграла у них это не катастрофа а позор
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Боцман59rus
1631311515
_ эти дурачки даже не пнимают, для кого они играют и на чьи деньги это делают, что клубы, которые по контракту выплачивают им гонорар, финансовые импотенты и без бюджетных средств они ноль без палочки. Так что потеря интереса у народа к футболу тов. Иванов, должен быть твоим самым страшным сном и если ты думаешь, что занимаясь футболом ты и твой клуб действительно что то сам заработал в этой жизни, без участия болельщиков, то поверь, тебе это только кажется
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SLADE2019
1631338215
Вот из-за таких, как сей персонаж и родилась сказка - было у мамы два сына, один умный, а другой футболист. Воистину, молчание золото.
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Oldtrafford83
1631338237
Когда уже им запретят вообще что то говорить ибо это п.здец!!!
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Psih86
1631343745
Так мы и так не смотрим, нервы дороже.
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