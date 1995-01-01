Олег Иванов: «Не нравится игра сборной – не смотри. Включи канал «Пятница» – и наслаждайся»

С пеной у рта ещё один "ударенный мячиком" отстаивает свою "аграмадную" получку.
Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал, что делать тем, кого не устраивает игра сборной России. Никакой катастрофы он не видит.
«Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России.
Не нравится, как она играет, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, – и наслаждайся.
Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать: «Катастрофа!».
Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли семь очков, четыре мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат», – убежден Иванов.