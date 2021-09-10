Олег Иванов: «Не нравится игра сборной – не смотри. Включи канал «Пятница» – и наслаждайся»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал, что делать тем, кого не устраивает игра сборной России. Никакой катастрофы он не видит.
«Не понимаю тех, кто после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой обрушился с критикой на сборную России.
Не нравится, как она играет, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орел и решка», например, – и наслаждайся.
Конечно, с точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать: «Катастрофа!».
Тем более задачу-минимум в сентябрьском цикле выполнили. Взяли семь очков, четыре мяча забили, ни одного не пропустили. Достойный результат», – убежден Иванов.
Источник: «Спорт-Экспресс»