Гилерме – об отборе ЧМ-2022: «Есть уверенность, что все получится»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями после трех игр в составе сборной России.

«После этого цикла матчей сборной хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал и подбадривал нас!

Понятно, все самое сложное впереди и до цели далеко, но есть уверенность, что все получится.

У нас для этого есть все возможности, а главное команда», – написал голкипер в инстаграме.