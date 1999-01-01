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    Гилерме – об отборе ЧМ-2022: «Есть уверенность, что все получится»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями после трех игр в составе сборной России.

    «После этого цикла матчей сборной хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал и подбадривал нас!

    Понятно, все самое сложное впереди и до цели далеко, но есть уверенность, что все получится.

    У нас для этого есть все возможности, а главное команда», – написал голкипер в инстаграме.

    • Сборная в сентябре набрала 7 из 9 возможных баллов.
    • Россияне имеют с Хорватией одинаковое количество очков в группе отбора, уступая лидерство по дополнительным показателям.
    • Гилерме провел все 3 матча и не пропустил ни одного гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Гилерме

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