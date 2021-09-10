Гилерме – об отборе ЧМ-2022: «Есть уверенность, что все получится»

Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился впечатлениями после трех игр в составе сборной России.
«После этого цикла матчей сборной хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал и подбадривал нас!
Понятно, все самое сложное впереди и до цели далеко, но есть уверенность, что все получится.
У нас для этого есть все возможности, а главное команда», – написал голкипер в инстаграме.
- Сборная в сентябре набрала 7 из 9 возможных баллов.
- Россияне имеют с Хорватией одинаковое количество очков в группе отбора, уступая лидерство по дополнительным показателям.
- Гилерме провел все 3 матча и не пропустил ни одного гола.
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Источник: Инстаграм Гилерме