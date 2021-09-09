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  • Чеферин: «Проведение ЧМ каждые два года убьет футбол. УЕФА может бойкотировать турнир, если реформа случится»

Чеферин: «Проведение ЧМ каждые два года убьет футбол. УЕФА может бойкотировать турнир, если реформа случится»

9 сентября 2021, 19:44
7

Президент УЕФА Александер Чеферин категорически не приветствует идею проводить чемпионат мира каждые два года. От этого потеряется ценность турнира, считает словенец.

«Я думаю, что этого [ЧМ каждые два года] никогда не произойдет, поскольку это противоречит основным принципам футбола. Это убило бы футбол.

Европа может принять решение бойкотировать турнир, если он будет каждые два года. КОНМЕБОЛ придерживается такой же точки зрения.

Играть каждое лето месячный турнир – для игроков это убийственно. ЧМ каждые два года стал бы накладываться на женский ЧМ, на Олимпиаду.

Ценность чемпионата мира именно в том, что это происходит только раз в четыре года, вы ждете этого. Это как Олимпийские игры, это огромное событие.

Я надеюсь, что они [ФИФА] придут в себя», – сказал Чеферин.

  • В 2022-м году чемпионат мира примет Катар.
  • ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.
  • Например, в хоккее чемпионат мира проводится ежегодно.

«Больше – не всегда лучше». Чеферин выступил против проведения ЧМ каждые два года

Источник: The Times
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Чеферин Александер
Комментарии (7)
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portero
1631211912
у всех только деньги на уме, чем чаще тем больше денег ....
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general.lizyukov
1631214266
Что ещё за принципы, которым противоречит проведение ЧМ каждые два года? В футбол тяжело играть, да?
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Plyash
1631216671
Чеферин полностью прав.
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vmonomah17
1631221997
Если отменить евро и кубок африки, то вполне может быть, но уефа не даст.
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Дядя Серёжа
1631238700
Это ж бабла в два раза больше, кто там о футболе думает
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zigbert
1631254558
Чеферин прав. Помешались на деньгах, забыв о традициях.
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