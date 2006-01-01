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    Смолов: «Мальта – серьезный соперник, неприятный. Уверен, дальше у сборной России будет только лучше»

    Нападающий сборной России Федор Смолов высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

    «Мальта – достаточно серьезный соперник, неприятный. Он доставляет неудобства. Уверен, дальше будет только лучше. Семь очков после трех матчей – в целом хорошо», – считает форвард.

    • В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.
    • Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.
    • Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

    Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

    «Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9154

      Cleaner 4 минуты назад

      Федя, то есть дальше вы будете играть ЕЩЕ ЛУЧШЕ, чем с МАЛЬТОЙ!!! Не пугай меня, ЛУЧШЕ уже НЕКУДА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      Enter2006 9 минут назад

      Федя, ты уже накатил чтоль? )) Самый сильный соперник для сборной России - у меня во дворе! Они весь день бегают без остановки, а не как вы сдыхаете через пол часа! )

      1
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      Рейтинг: +118

      Отжогин > Enter2006 2 минуты назад

      Он не накатил. Ему, наконец-то, кешбек дали из рекламы трехгодичной давности. )))

      0
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      Рейтинг: +12815

      paracetamol 10 минут назад

      Да уж куда серьезнее, Франция и Испания Мальте в подметки не годятся. Только с Сан-Маринкой и осталось сражаться типам уровня Смолова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9154

      Cleaner > paracetamol 3 минуты назад

      ЭТА наша сборная и с Сан-Маринкой на равных сыграет!..)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24695

      silver29 16 минут назад

      Самые сильный соперник Сан-Марино, шлюба подтвердит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2989

      Питерский князь 24 минуты назад

      Лучше поздно, чем никогда, обратись к психиатру!
      Может еще и сборная Антарктиды еще существует?
      =)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +1406

      serglider > Питерский князь 12 минут назад

      Ага, надо к местным пингвинам футбольные мячи завезти, через пару лет будут играть не хуже наших футболеров)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8664

      KOLBIS 25 минут назад

      Говорить о Мальте,как о неприятном сопернике,ну просто неприлично...Так и Гиблартар скоро для нас станет неудобным...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24881

      Боцман59rus 29 минут назад

      _ полностью с тобой согласен ...только лучше, опуститесь в Лиге Наций дивизионом ниже, там соперники шикарные, для вас в самый раз и все будет замечательно)))

      1
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      Рейтинг: +9154

      Cleaner > Боцман59rus 1 минуту назад

      Предлагаете пробить дно?..)

      0
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      Рейтинг: +2949

      aaaaahhhh 32 минуты назад

      Эх Федя, Федя... в салоне тебе гламурном место, а не на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +2382

      Mister_Tomsk 37 минут назад

      да федя, а дальше будут еще сложнее, и нужно что то делать хотя бы с физухой, ее просто нет, а сейчас еще ек начнутся, вообще ползать начнете

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