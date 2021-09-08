Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Мальта – серьезный соперник, неприятный. Уверен, дальше у сборной России будет только лучше»

Смолов: «Мальта – серьезный соперник, неприятный. Уверен, дальше у сборной России будет только лучше»

8 сентября 2021, 19:08
27

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

«Мальта – достаточно серьезный соперник, неприятный. Он доставляет неудобства. Уверен, дальше будет только лучше. Семь очков после трех матчей – в целом хорошо», – считает форвард.

  • В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.
  • Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.
  • Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

«Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Смолов Федор
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1631119775
Говорить о Мальте,как о неприятном сопернике,ну просто неприлично...Так и Гиблартар скоро для нас станет неудобным...
Ответить
Enter2006
1631120677
Федя, ты уже накатил чтоль? )) Самый сильный соперник для сборной России - у меня во дворе! Они весь день бегают без остановки, а не как вы сдыхаете через пол часа! )
Ответить
Fusballer
1631121591
Повезло что Андорры с Сан-Марино в группе нет!
Ответить
Sedoi_Goblin
1631121752
Федя! Мальта действительно "серьёзный" соперник.. 2:0 кое-как,еле отскочили.. Но сб.Гибралтара вообще звери!!! Не советую с ними встречаться..
Ответить
knikos
1631122319
"Дальше будет только лучше ...." Ну-ну , типа " вверх по лестнице , ведущей вниз" ...
Ответить
serglider
1631122380
Федя из тех футболеров, которому лучше молчать в тряпочку, чем что-то ляпнуть курам на смех... Федя, вы три игры подряд, через два дня на третий, играть не в состоянии! У вас если не травмируетесь, то вы после первой игры бегать уже не можете. И за месяц-два вы лучше, даже в этом компоненте, не станете... это точно!
Ответить
R_a_i_n
1631123135
Мальта уже для наших серьёзный соперник. **** растрелять наших футболистов.
Ответить
derrik2000
1631123675
Если бы Фарерские острова к нам приехали, то точно порвали бы эту сборную Карпина, как тузик грелку. Хорошо, что не с ними в одной группе.
Ответить
NewLife
1631128306
Лопырев и ко, ваша медленная игра делает вас удобным соперником для других.
Ответить
житель СПб
1631130347
Будет лучше?! Со Словенией? Ну ну... Посмотрим.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
3
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Все новости
Все новости
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
6
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
4
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 16:53
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+