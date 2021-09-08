Смолов: «Мальта – серьезный соперник, неприятный. Уверен, дальше у сборной России будет только лучше»

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

«Мальта – достаточно серьезный соперник, неприятный. Он доставляет неудобства. Уверен, дальше будет только лучше. Семь очков после трех матчей – в целом хорошо», – считает форвард.

В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.

Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.

Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

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