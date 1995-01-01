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    Агент Кольядо – о ЦСКА: «Мы рассчитываем остаться в «Барселоне»

    Марк Санлехи, агент полузащитника «Барселоны» Алекса Кольядо, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

    «Приоритет Кольядо – остаться в «Барселоне» и побороться за место в основной команде. Наше агентство MSSports слышало об интересе к Алексу из России, Турции и многих других европейских лиг.

    Однако ничего конкретного я сейчас сказать не могу. Мы рассчитываем остаться в «Барселоне», – сказал агент.

    • Кольядо провел 2 матча за главную команду «Барсы».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20609

      vladimir-7 1 час назад

      Санлехи, правильно и не надо верить слухам, если игрок не хочет
      уходить из клуба, не надо его уговаривать переходить в другой клуб
      и этому клубу такой игрок тоже не нужен, так что оставайтесь вместе в Барселоне.

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