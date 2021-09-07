Агент Кольядо – о ЦСКА: «Мы рассчитываем остаться в «Барселоне»

Марк Санлехи, агент полузащитника «Барселоны» Алекса Кольядо, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Приоритет Кольядо – остаться в «Барселоне» и побороться за место в основной команде. Наше агентство MSSports слышало об интересе к Алексу из России, Турции и многих других европейских лиг.

Однако ничего конкретного я сейчас сказать не могу. Мы рассчитываем остаться в «Барселоне», – сказал агент.