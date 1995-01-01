Агент Кольядо – о ЦСКА: «Мы рассчитываем остаться в «Барселоне»

Санлехи, правильно и не надо верить слухам, если игрок не хочет
уходить из клуба, не надо его уговаривать переходить в другой клуб
и этому клубу такой игрок тоже не нужен, так что оставайтесь вместе в Барселоне.
Марк Санлехи, агент полузащитника «Барселоны» Алекса Кольядо, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
«Приоритет Кольядо – остаться в «Барселоне» и побороться за место в основной команде. Наше агентство MSSports слышало об интересе к Алексу из России, Турции и многих других европейских лиг.
Однако ничего конкретного я сейчас сказать не могу. Мы рассчитываем остаться в «Барселоне», – сказал агент.
- Кольядо провел 2 матча за главную команду «Барсы».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.