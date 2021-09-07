Главные новости дня. Переход Кастильехо в ЦСКА сорвался, Пеле удалили опухоль

«Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

«Зенит» интересуется форвардом «Рейнджерс» Морелосом

«ПСЖ» платит 6,5 миллиона Неймару за вежливость и пунктуальность

«Ростов» хочет арендовать у «Бенфики» опорника Габриэла

Гризманн бесплатно перейдет в «Атлетико», если проведет менее 50% матчей в следующем сезоне

Головин не сыграет с Мальтой. Он пропустит около двух недель из-за травмы

Ротенберг, Анджорин, Марадишвили, Миранчук и Керк – в заявке «Локомотива» на Лигу Европы

Переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за отказа клуба платить за его аренду

80-летнему Пеле удалили опухоль

Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»