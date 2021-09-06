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    Marca: «ПСЖ» платит 6,5 миллиона Неймару за вежливость и пунктуальность

    Marca опубликовала новые детали контракта нападающего Неймара с «ПСЖ».

    По информации источника, в соглашении футболиста прописаны бонусы за пунктуальность, а также вежливость и дружелюбность в общении с болельщиками.

    Кроме того, 29-летнему бразильцу запрещено критиковать политику клуба. Выполнение указанных пунктов приносит ему дополнительно около 6,5 миллиона евро.

    • В мае Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Он играет за парижан 5-й сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3164

      neveldomha 1 час назад

      Вчера в несостоявшемся матче Бразилия - Аргентина Неймар вел себя ровно на 6,5 миллионов евро.

      0
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      Рейтинг: +9913

      NewLife 2 часа назад

      Вот так надо было стимулировать на строительстве баклан-арены и космодрома.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6892

      Fusballer 2 часа назад

      Некоторым платят за открытый рот, а некоторым за закрытый.

      1
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      Рейтинг: +51366

      portero 2 часа назад

      купить можно ВСЁ и покупают, у каждого своя цена.

      0
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      Рейтинг: +579

      dim29 3 часа назад

      Не хилый такой бонус,круто,нам простым смертным даже представить такой бонус трудно.

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      Рейтинг: +618

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Вот бы нам такой бонус на заводе.

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      Рейтинг: +5009

      Давид59 > talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Уважаемый Талгат, я тоже работал на заводе и точно так же хотел хоть каких-нибудь бонусов. Потом я посмотрел на канале Animal Planet один из фильмов про животных и всё понял. Я был на заводе последним в цепочке. У животных - это кто кого кушает. А у нас - это кто пилит бабки.

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