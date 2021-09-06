Marca: «ПСЖ» платит 6,5 миллиона Неймару за вежливость и пунктуальность

Вчера в несостоявшемся матче Бразилия - Аргентина Неймар вел себя ровно на 6,5 миллионов евро.
Marca опубликовала новые детали контракта нападающего Неймара с «ПСЖ».
По информации источника, в соглашении футболиста прописаны бонусы за пунктуальность, а также вежливость и дружелюбность в общении с болельщиками.
Кроме того, 29-летнему бразильцу запрещено критиковать политику клуба. Выполнение указанных пунктов приносит ему дополнительно около 6,5 миллиона евро.
- В мае Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Он играет за парижан 5-й сезон.