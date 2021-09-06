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«Зенит» интересуется форвардом «Рейнджерс» Морелосом

6 сентября 2021, 10:57
6

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос может в ближайшие дни перейти в российский или турецкий клуб.

По информации Todofichajes, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Бешикташ».

Сам колумбиец хочет сменить команду, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Шотландцы оценивают его в 15 миллионов евро.

  • Морелос выступает за «Рейнджерс» с лета 2017 года.
  • В его активе 189 матчей, 97 голов и 44 ассиста.
  • Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.

Источник: Todofichajes

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Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Зенит Рейнджерс Морелос Альфредо
Комментарии (6)
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ilichkadr
1630915818
Источник конечно сурьёзный! По информации другого источника интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Балтика» и «Верес». P.S. Так и норовят всякое фуфло втюхать.............
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Kollljan
1630917558
Трансферное "окно" уже захлопнулось.
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paracetamol
1630917621
Я бы не брал, голов много, но у нас в ФНЛ и побольше забивают!
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Дедуктор
1630919055
Вона оно как! Игрок великого "Рейнджерс" не может сыграть в Лиге чемпионов!? А ведь, если наши клубы и дальше буду валить такими темпами рейтинг РПЛ, то может случиться оказия. Что Морелосу - только в "Бешикташ" дорога.
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Блямба
1630919573
По фотографии.. фотошоп Роналду с Алдониным. по игре.. не моё дело.
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portero
1630950465
Барриос что ли его уговаривает в Зенит перейти???
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