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    «Зенит» интересуется форвардом «Рейнджерс» Морелосом

    Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос может в ближайшие дни перейти в российский или турецкий клуб.

    По информации Todofichajes, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Бешикташ».

    Сам колумбиец хочет сменить команду, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Шотландцы оценивают его в 15 миллионов евро.

    • Морелос выступает за «Рейнджерс» с лета 2017 года.
    • В его активе 189 матчей, 97 голов и 44 ассиста.
    • Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11817

      ilichkadr 25 минут назад

      Источник конечно сурьёзный! По информации другого источника интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Балтика» и «Верес».
      P.S. Так и норовят всякое фуфло втюхать.............

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