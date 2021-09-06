«Зенит» интересуется форвардом «Рейнджерс» Морелосом

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос может в ближайшие дни перейти в российский или турецкий клуб.
По информации Todofichajes, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Бешикташ».
Сам колумбиец хочет сменить команду, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Шотландцы оценивают его в 15 миллионов евро.
- Морелос выступает за «Рейнджерс» с лета 2017 года.
- В его активе 189 матчей, 97 голов и 44 ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.
Источник: Todofichajes
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