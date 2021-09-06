Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду – о Месси: «Величайший футболист, против которого я играл»

Роналду – о Месси: «Величайший футболист, против которого я играл»

6 сентября 2021, 14:43
12

Британский журналист Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в ходе которой португалец высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?»

«Месси. Он лучший из тех, против кого я играл. Но ты задаешь неправильный вопрос», – усмехнулся Роналду. «А какой правильный?» – ответил я. «Следовало спросить, кто лучший футболист», – сказал португалец.

«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, засмеявшись. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто играл в футбол. Я с ним согласен», – написал Морган.

  • Месси и Роналду этим летом сменили клубы и чемпионаты.
  • Месси 6 раз выиграл Золотой мяч. Роналду – 5 раз.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1630929137
Величайший спортсмен, Роналду точно лучший
Ответить
KOLBIS
1630929449
Пусть будет по-мирному...Один лучший в Южной Америке,другой в Европе,а оба лучшие в мире)))...
Ответить
Maxi_7
1630931346
Если спортсмен не считает себя лучшим из всех, то это не спортсмен... потому, что любой спорт это доминирование в чистом виде и тут нет места для жалости - либо ты, либо тебя... Однако для уважения место найдётся всегда, что Роналду и доказал, респект...
Ответить
Enter2006
1630931582
Роналду и Месси уже не молодые - давайте в наш РПЛ! ) А что? В Зените играли звезды мирового уровня и в других клубах, в Анжи например.
Ответить
сутулая собака и лисы
1630935056
если индивидуально оценивать, то Месси. если по полезности для команды, то Роналду. Месси гений, но он всегда был ленив (при Гвардиоле только бегал), а это минус игрок в защитной фазе игры, так же аргентинец очень любит стягивать всю игру на себя, но при этом часто выпадает из игры против сильных соперников. а Роналду, хоть и более топорный и скучный футболист, но он универсальная атлетичная машина, которая не только подходит под любой тактический механизм, так еще всегда мотивирован побеждать против любого соперника. так что да, Роналду лучший. а Месси, это фермер золотых мячиков и контрактов в 555 лямов.
Ответить
Старикан
1630935440
Вот он ходячий "музей имени меня"...
Ответить
Fusballer
1630936127
Лучший футболист в истории - это Дз... Хотя ладно.. Не буду писать кто.
Ответить
zigbert
1631000535
Оба заслуживают высокой оценки. Не случайно у обоих такое количество ЗМ.
Ответить
житель СПб
1631221014
Так оно и есть. Два лучших. Один более талантлив от природы, другой более трудолюбив.
Ответить
Главные новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
3
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Все новости
Все новости
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+