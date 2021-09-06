Роналду – о Месси: «Величайший футболист, против которого я играл»

Британский журналист Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в ходе которой португалец высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?»

«Месси. Он лучший из тех, против кого я играл. Но ты задаешь неправильный вопрос», – усмехнулся Роналду. «А какой правильный?» – ответил я. «Следовало спросить, кто лучший футболист», – сказал португалец.

«Думаю, я знаю ответ», – ответил я, засмеявшись. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто играл в футбол. Я с ним согласен», – написал Морган.