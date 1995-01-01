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    Роналду – о Месси: «Величайший футболист, против которого я играл»

    Британский журналист Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в ходе которой португалец высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    «Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?»

    «Месси. Он лучший из тех, против кого я играл. Но ты задаешь неправильный вопрос», – усмехнулся Роналду. «А какой правильный?» – ответил я. «Следовало спросить, кто лучший футболист», – сказал португалец.

    «Думаю, я знаю ответ», – ответил я, засмеявшись. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто играл в футбол. Я с ним согласен», – написал Морган.

    • Месси и Роналду этим летом сменили клубы и чемпионаты.
    • Месси 6 раз выиграл Золотой мяч. Роналду – 5 раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1047

      Enter2006 36 минут назад

      Роналду и Месси уже не молодые - давайте в наш РПЛ! ) А что? В Зените играли звезды мирового уровня и в других клубах, в Анжи например.

      2
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      Рейтинг: +1403

      Maxi_7 40 минут назад

      Если спортсмен не считает себя лучшим из всех, то это не спортсмен... потому, что любой спорт это доминирование в чистом виде и тут нет места для жалости - либо ты, либо тебя...
      Однако для уважения место найдётся всегда, что Роналду и доказал, респект...

      1
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      Рейтинг: +8647

      KOLBIS 1 час назад

      Пусть будет по-мирному...Один лучший в Южной Америке,другой в Европе,а оба лучшие в мире)))...

      3
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      Рейтинг: +3188

      Дедуктор > KOLBIS 18 минут назад

      Грамотно разрулил. В натуре.

      1
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      Рейтинг: +2559

      Derzkiy1 1 час назад

      Величайший спортсмен, Роналду точно лучший

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