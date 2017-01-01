Вернер забил в 2 матчах сборной Германии подряд, в «Челси» у него серия из 8 игр без голов

Вернер самый переоцененный немецкий игрок и любая команда ПЛ в Англии сильнее армян и недонемцев
Нападающий «Челси» Тимо Вернер помог сборной Германии разгромить Армению со счетом 6:0 в пятом туре отбора ЧМ-2022.
25-летний футболист отличился во втором матче национальной команды подряд – ранее он забил Лихтенштейну (2:0).
В составе «Челси» немец испытывает проблемы с результативностью – его серия без голов насчитывает уже восемь официальных игр.
- Лондонский клуб купил Вернера летом 2020 года за 53 миллиона евро.
- В последний раз он забивал за «Челси» 5 мая.