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    Вернер забил в 2 матчах сборной Германии подряд, в «Челси» у него серия из 8 игр без голов

    Нападающий «Челси» Тимо Вернер помог сборной Германии разгромить Армению со счетом 6:0 в пятом туре отбора ЧМ-2022.

    25-летний футболист отличился во втором матче национальной команды подряд – ранее он забил Лихтенштейну (2:0).

    В составе «Челси» немец испытывает проблемы с результативностью – его серия без голов насчитывает уже восемь официальных игр.

    • Лондонский клуб купил Вернера летом 2020 года за 53 миллиона евро.
    • В последний раз он забивал за «Челси» 5 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12745

      Skull_Boy 38 минут назад

      Вернер самый переоцененный немецкий игрок и любая команда ПЛ в Англии сильнее армян и недонемцев

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