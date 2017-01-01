Вернер забил в 2 матчах сборной Германии подряд, в «Челси» у него серия из 8 игр без голов

Нападающий «Челси» Тимо Вернер помог сборной Германии разгромить Армению со счетом 6:0 в пятом туре отбора ЧМ-2022.

25-летний футболист отличился во втором матче национальной команды подряд – ранее он забил Лихтенштейну (2:0).

В составе «Челси» немец испытывает проблемы с результативностью – его серия без голов насчитывает уже восемь официальных игр.