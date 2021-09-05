Италия установила мировой рекорд. Команда Манчини не проигрывает 36 матчей подряд

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией в матче 5-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

Команда Роберто Манчини установила мировой рекорд по беспроигрышной серии. Она не проигрывает на протяжении 36 матчей подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Бразилии и Испании. Первые не проигрывали 35 матчей с 1993 по 1996 год, вторые – в 35 играх с 2007 по 2009 год.