Италия установила мировой рекорд. Команда Манчини не проигрывает 36 матчей подряд

Посмотрел эту игру и получил удовольствие, Зомер творил чудеса против лучшей команды Европы, взял пенальти и исполнил штук пять прекрасных сэйвов. Инсинье феерил и был очень близок к взятию ворот. Это был отличный футбол, и я подумал, а во что же играет команда Карпина - футболом это назвать нельзя, первое что приходит на ум: ножная лапта пешком.
Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией в матче 5-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.
Команда Роберто Манчини установила мировой рекорд по беспроигрышной серии. Она не проигрывает на протяжении 36 матчей подряд.
Предыдущий рекорд принадлежал Бразилии и Испании. Первые не проигрывали 35 матчей с 1993 по 1996 год, вторые – в 35 играх с 2007 по 2009 год.
- Манчини возглавляет итальянцев с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».
- Летом сборная выиграла Евро-2020.