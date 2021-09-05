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    Италия установила мировой рекорд. Команда Манчини не проигрывает 36 матчей подряд

    Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией в матче 5-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

    Команда Роберто Манчини установила мировой рекорд по беспроигрышной серии. Она не проигрывает на протяжении 36 матчей подряд.

    Предыдущий рекорд принадлежал Бразилии и Испании. Первые не проигрывали 35 матчей с 1993 по 1996 год, вторые – в 35 играх с 2007 по 2009 год.

    • Манчини возглавляет итальянцев с мая 2018 года. До этого он тренировал «Зенит».
    • Летом сборная выиграла Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2021 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9907

      NewLife 18 минут назад

      Посмотрел эту игру и получил удовольствие, Зомер творил чудеса против лучшей команды Европы, взял пенальти и исполнил штук пять прекрасных сэйвов. Инсинье феерил и был очень близок к взятию ворот. Это был отличный футбол, и я подумал, а во что же играет команда Карпина - футболом это назвать нельзя, первое что приходит на ум: ножная лапта пешком.

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