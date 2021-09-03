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  • Отец Марадишвили: «Конечно, в «Локомотиве» Константин будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА»

Отец Марадишвили: «Конечно, в «Локомотиве» Константин будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА»

3 сентября 2021, 20:17
11

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал трансфер игрока из ЦСКА. Он считает этот шаг прогрессивным.

– Что стало ключевым при принятии решения?

– Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в «Локо» не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в «Локо» – просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.

– То есть финансовый вопрос не был ключевым?

– Нет. Но все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю «Локо», если Ральфу Рангнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе.

  • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • «Локомотив» купил игрока за 7 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Марадишвили Константин
Комментарии (11)
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ВасяК
1630690305
Вот и весь,сказ!!! Денег надо больше!!!
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Олег1204
1630690324
ктоб сомневался
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ilichkadr
1630695454
Весь смысл в том, что "Костя будет получать больше, чем в ЦСКА". Всё остальное"речь не о суммах, сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития" и т.д. - от лукавого. Очевидно, что грузина с двойным гражданством в Европе ничего серьёзного не ждёт. Я к тому, что Грузия это далеко не Европа................
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ySS
1630695551
Конечно не из-за денег. Из-за их количества на трамплине) Ох уж эти богатейшие российские железные дороги...
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Fusballer
1630695879
Опять очередной папаша суетится. Прискорбно(
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Semargl18
1630696357
Одного грузина паравозы уже кинули... ю ар некст
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ArReal
1630699904
Конечно деньги были для Кости не главным - они были главным для его папаши, который срал Косте в уши)
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Oldtrafford83
1630732317
Конечно бабосы ибо зачем он проделал весь этот пусть))
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САДЫЧОК
1630732940
Очень слабый игрок !
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