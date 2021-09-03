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    Отец Марадишвили: «Конечно, в «Локомотиве» Константин будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА»

    Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал трансфер игрока из ЦСКА. Он считает этот шаг прогрессивным.

    – Что стало ключевым при принятии решения?

    – Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в «Локо» не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в «Локо» – просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.

    – То есть финансовый вопрос не был ключевым?

    – Нет. Но все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю «Локо», если Ральфу Рангнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • «Локомотив» купил игрока за 7 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +619

      mama1991 29 минут назад

      папаня хоть в санаторий съездит!

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      Рейтинг: +1165

      Олег1204 1 час назад

      ктоб сомневался

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      Рейтинг: +719

      ВасяК 1 час назад

      Вот и весь,сказ!!! Денег надо больше!!!

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