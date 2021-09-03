Отец Марадишвили: «Конечно, в «Локомотиве» Константин будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА»

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал трансфер игрока из ЦСКА. Он считает этот шаг прогрессивным.

– Что стало ключевым при принятии решения?

– Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в «Локо» не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в «Локо» – просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.

– То есть финансовый вопрос не был ключевым?

– Нет. Но все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в «Локомотиве» Костя будет получать больше, чем в ЦСКА. Но речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю «Локо», если Ральфу Рангнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе.

Марадишвили – воспитанник ЦСКА.

За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

«Локомотив» купил игрока за 7 миллионов евро.

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