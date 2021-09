Защитник сборной Венесуэлы едва не сломал ногу Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог надолго выбыть из строя.

Во время матча отбора ЧМ-2022 защитник сборной Венесуэлы Луис Мартинес едва не сломал ногу форварду «ПСЖ».

Игрок обороны совершил фол, врезавшись в Месси высоко поднятой прямой ногой. За это его удалили с поля.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.A potential leg-breaker. #WCQ2022pic.twitter.com/rBI9mmOBcP