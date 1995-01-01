Сборная России поздравила Черчесова с 58-летием

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесову – 58! С днeм рождения, Станислав Саламович. Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.