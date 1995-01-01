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    Сборная России поздравила Черчесова с 58-летием

    Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    «Черчесову – 58! С днeм рождения, Станислав Саламович. Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8016

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Интересно они всех поздравляют , кто играл , тренировал сборную или только своих ?!

      0
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      Рейтинг: +4163

      AtticusFinch 2 часа назад

      Пожалуй "лучший" тренер и вратарь в России!!!

      0
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