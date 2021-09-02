Сборная России поздравила Черчесова с 58-летием

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Черчесову – 58! С днeм рождения, Станислав Саламович. Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
- Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
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Источник: инстаграм сборной России