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Сборная России поздравила Черчесова с 58-летием

2 сентября 2021, 17:38
7

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесову – 58! С днeм рождения, Станислав Саламович. Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм сборной России
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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ArReal
1630594038
Пожалуй "лучший" тренер и вратарь в России!!!
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САДЫЧОК
1630599154
Интересно они всех поздравляют , кто играл , тренировал сборную или только своих ?!
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ВетеR
1630603145
И подарила галстук
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alex1951
1630604277
В 58 лет тренера приводили сборные к званию чемпионов мира..... а у чабана не хватило амбиции....узкии кругозор....заниженная планка....это не Легию тренировать ... 0-3 уругваю,0-0 с испании(ну там вы все видели) , выручила Великая нога,а прыгнул от мяча наоборот....с хорватами ....не забить ДОМА пенальти,ну простите....а дальше полная Ж.
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