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Джикия: «В сборной России будет несколько капитанов»

31 августа 2021, 17:14
8

Защитник Георгий Джикия перед отборочным матчем к ЧМ-2022 против Хорватии ответил на вопрос о капитанстве в сборной России.

«Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все вместе со сборной сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана ярковыраженного, а их будет несколько. На сегодняшний день в нашей обновленной команде хочется, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр второй, а на Мальту третий. Сейчас решение такое. Каждый капитан, каждый должен чувствовать ответственность.

Понятно, что сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей, которые смело могут надевать повязку. Сейчас мы решили так. Что будет дальше – я не знаю, состав будет меняться. Но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку.

У нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной – хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным. Главное делать все профессионально, а дальше на поле видно будет», – сказал Джикия.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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Блямба
1630419807
Ага.. Как в ВМФ - капраз, капдва, каптри, каплей? Не забудьте только ,что Капраз(хоть и обосраный) ещё вернётся...) Разыгрались они...повязки делят. Вам подвязки ловить надо.На чужой свадьбе.
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Иван Петров 1986
1630421157
Все капитанами будут.
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Dr.Metal
1630421466
И все пятеро вратарей будут вратарями сборной,на матч с хорватами можно сразу пятерых в ворота ставить и шесть полевых. Да и то не поможет
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vladimir-7
1630421473
Так, главный назначен, с капитанами разобрались, осталось выбрать майора.
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99-й
1630421629
5 вратарей, 6 капитанов еще человек 10 в полузащиту выпустим? они там в курсе что на поле можно 11 человек максимум?
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сутулая собака и лисы
1630438157
несколько капитанов, это как несколько отцов. так что полностью поддерживаю это решение.
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paracetamol
1630475589
Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным... ------- Наигрывать надо состав, использовать клубные связки по-максимуму, а не сопли жевать перед каждым матчем - этот лучше, этот хуже!
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житель СПб
1630521038
Все "страньше и страньше". Глупость рулит.
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