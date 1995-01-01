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    Джикия: «В сборной России будет несколько капитанов»

    Защитник Георгий Джикия перед отборочным матчем к ЧМ-2022 против Хорватии ответил на вопрос о капитанстве в сборной России.

    «Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все вместе со сборной сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана ярковыраженного, а их будет несколько. На сегодняшний день в нашей обновленной команде хочется, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр второй, а на Мальту третий. Сейчас решение такое. Каждый капитан, каждый должен чувствовать ответственность.

    Понятно, что сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей, которые смело могут надевать повязку. Сейчас мы решили так. Что будет дальше – я не знаю, состав будет меняться. Но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку.

    У нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной – хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным. Главное делать все профессионально, а дальше на поле видно будет», – сказал Джикия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1605

      tarasofka 1 час назад

      да лучше капитан джикия, чем несколько капитанов, так-то.

      1
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      Рейтинг: +552

      99-й 1 час назад

      5 вратарей, 6 капитанов еще человек 10 в полузащиту выпустим? они там в курсе что на поле можно 11 человек максимум?

      0
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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 1 час назад

      Так, главный назначен, с капитанами разобрались, осталось выбрать майора.

      0
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      Рейтинг: +1319

      Dr.Metal 1 час назад

      И все пятеро вратарей будут вратарями сборной,на матч с хорватами можно сразу пятерых в ворота ставить и шесть полевых. Да и то не поможет

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      Рейтинг: +2636

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Все капитанами будут.

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      Рейтинг: +123

      Блямба 1 час назад

      Ага..
      Как в ВМФ - капраз, капдва, каптри, каплей?
      Не забудьте только ,что Капраз(хоть и обосраный) ещё вернётся...)
      Разыгрались они...повязки делят.
      Вам подвязки ловить надо.На чужой свадьбе.

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