Джикия: «В сборной России будет несколько капитанов»

Защитник Георгий Джикия перед отборочным матчем к ЧМ-2022 против Хорватии ответил на вопрос о капитанстве в сборной России.

«Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все вместе со сборной сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана ярковыраженного, а их будет несколько. На сегодняшний день в нашей обновленной команде хочется, чтобы каждый из игроков чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр второй, а на Мальту третий. Сейчас решение такое. Каждый капитан, каждый должен чувствовать ответственность.

Понятно, что сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей, которые смело могут надевать повязку. Сейчас мы решили так. Что будет дальше – я не знаю, состав будет меняться. Но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку.

У нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной – хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным. Главное делать все профессионально, а дальше на поле видно будет», – сказал Джикия.