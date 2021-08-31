Ловрен – о будущем в «Зените»: «Я капитан команды. Первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что клуб из Санкт-Петербурга ищет ему замену.

«Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всe что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде.

Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своe будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», – сказал Ловрен.