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    Ловрен – о будущем в «Зените»: «Я капитан команды. Первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что клуб из Санкт-Петербурга ищет ему замену.

    «Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всe что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде.

    Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своe будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», – сказал Ловрен.

    • Хорват перешел в «Зенит» прошлым летом.
    • Он провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8929

      Cleaner 1 час назад

      Дзюба - капитан Зенита и его лицо!

      0
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      Рейтинг: +3147

      neveldomha 1 час назад

      Может стоит немного раскрепоститься. А то от слишком большой ответственности люди, как првило, много лажают.

      1
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      Рейтинг: +5489

      BarStep > neveldomha 58 минут назад

      То, что он не равнодушен на поле - это уже есть хорошо..
      А так ты прав - нужно ему раскрепоститься..

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