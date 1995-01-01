Ловрен – о будущем в «Зените»: «Я капитан команды. Первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок»

Дзюба - капитан Зенита и его лицо!
Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о том, что клуб из Санкт-Петербурга ищет ему замену.
«Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всe что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде.
Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своe будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», – сказал Ловрен.
- Хорват перешел в «Зенит» прошлым летом.
- Он провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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