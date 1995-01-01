Израильтянин Гринфилд рассудит Россию и Хорватию в матче отбора ЧМ-2022

НУ что, вдуют нам.
НАм надо 20 команд сделать и снимать с ЧМ и ЧЕ, надоело позорится.
Больше клубных игр.
Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.
Главным арбитром будет Орель Гринфилд. Его помощники – Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Эйтан Шмулевич. VAR – Рой Райншрайбер, AVAR – Давид Фуксман.
- Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
- По итогам 3 туров команды делят лидерство в отборочной группе H.