Израильтянин Гринфилд рассудит Россию и Хорватию в матче отбора ЧМ-2022

Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Главным арбитром будет Орель Гринфилд. Его помощники – Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Эйтан Шмулевич. VAR – Рой Райншрайбер, AVAR – Давид Фуксман.