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    Израильтянин Гринфилд рассудит Россию и Хорватию в матче отбора ЧМ-2022

    Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    Главным арбитром будет Орель Гринфилд. Его помощники – Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Эйтан Шмулевич. VAR – Рой Райншрайбер, AVAR – Давид Фуксман.

    • Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
    • По итогам 3 туров команды делят лидерство в отборочной группе H.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2908

      Питерский князь 38 минут назад

      НУ что, вдуют нам.
      НАм надо 20 команд сделать и снимать с ЧМ и ЧЕ, надоело позорится.
      Больше клубных игр.

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      Рейтинг: +8918

      Cleaner > Питерский князь 16 минут назад

      Первое Ваше утверждение касается, естественно, Зенита. И я с ним полностью согласен. Именно это с вами в ЛЧ и случится. Зениту нужно сниматься с ЛЧ, раз надоело позориться...)

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      Рейтинг: +8918

      Cleaner 51 минуту назад

      Израильтянин. С этим можно договориться...)

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      Рейтинг: +1871

      acor94 > Cleaner 27 минут назад

      всё верно, его семья должна нам, ещё с 45ого.

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      Рейтинг: +8918

      Cleaner > acor94 15 минут назад

      Ваше предположение ошибочно.)

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