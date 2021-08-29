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    Слуцкий взял щенка из приюта и назвал Кварой

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта. Соответствующая акция состоялась в Казани.

    «Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького. Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара», – написал «Рубин».

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17237

      DVOK68 27 минут назад

      Молодец Леонид!
      Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +16414

      JTherry 1 час назад

      Кварацхелия - к ноге!))) глядишь, и не продадут его...

      0
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      Рейтинг: +1205

      Хейтер Аларм 1 час назад

      небось чисто для видео взял, а потом обратно в приют отдаст

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