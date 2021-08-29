Слуцкий взял щенка из приюта и назвал Кварой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта. Соответствующая акция состоялась в Казани.
«Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького. Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара», – написал «Рубин».
- Квара – прозвище полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
- «Рубин» идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Урал» (ориентировочно 12 сентября).
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Источник: твиттер «Рубина»