Слуцкий взял щенка из приюта и назвал Кварой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял себе щенка из приюта. Соответствующая акция состоялась в Казани.

«Слуцкий взял себе щенка из приюта на благотворительной акции «Дай лапу», которая проходит сегодня в казанском парке Горького. Своего нового питомца Леонид Викторович назвал Квара», – написал «Рубин».

Квара – прозвище полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии .

. «Рубин» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Урал» (ориентировочно 12 сентября).