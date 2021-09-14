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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Валентин Мурашов, Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Рубин - Урал

13.09.2021, Понедельник, 18:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Россия. Премьер-лига, 7 тур Рубин - Урал
Товарищеские матчи 2021

5 июля, понедельник 16:00 Рубин 3:1 Урал
Февраль
15 февраля, понедельник 15:00 Рубин 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
18 апреля, воскресенье 12:00 Урал 0:1 Рубин
2 тур
15 августа, суббота 15:30 Рубин 1:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
20 июня, суббота 14:00 Урал 1:2 Рубин
14 тур
25 октября, пятница 19:30 Рубин 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
21 апреля, воскресенье 16:30 Урал 2:1 Рубин
10 тур
6 октября, суббота 19:00 Рубин 1:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Урал 1:1 Рубин
10 тур
17 сентября, воскресенье 16:30 Рубин 0:1 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
6 апреля, четверг 17:00 Урал 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 14:00 Урал 1:0 Рубин
6 тур
12 сентября, понедельник 19:30 Рубин 3:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
18 апреля, понедельник 17:00 Урал 0:1 Рубин
10 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Рубин 1:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 19:00 Рубин 2:1 Урал
14 тур
22 ноября, суббота 12:00 Урал 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Рубин 1:0 Урал
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Урал 0:3 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 15:00 Урал 0:0
(5:6)п		 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 14 сентября 2021, 17:53

    Определился первый выбывающий в ФНЛ .

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 сентября 2021, 20:25

    Болельщиков Рубина с убедительной и разгромной победой команды.

    2
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    Рейтинг: +378

    ninja1945 13 сентября 2021, 19:20

    Урал играть учитесь

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 13 сентября 2021, 18:49

    Ждем 23, 33 и 43 минуты первого тайма.

    0
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    Рейтинг: +504

    the teacher 11 сентября 2021, 18:20

    Шалимов брат, езжай домой!

    2
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