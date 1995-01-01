Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич пропустит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России.

Полузащитник «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы.

35-летний футболист также не сыграет со Словакией (4 сентября), его участие в матче против Словении (7 сентября) пока под вопросом.