Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

у Хорватии и без Модрича есть квалифицированные игроки, чтобы успешно сыграть в Казани
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич пропустит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России.
Полузащитник «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы.
35-летний футболист также не сыграет со Словакией (4 сентября), его участие в матче против Словении (7 сентября) пока под вопросом.
- Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
- По итогам 3 туров команде делят лидерство в отборочной группе H.