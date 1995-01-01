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    Модрич не поможет сборной Хорватии в матче с Россией

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич пропустит игру четвертого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    Полузащитник «Реала» восстанавливается после травмы приводящей мышцы.

    35-летний футболист также не сыграет со Словакией (4 сентября), его участие в матче против Словении (7 сентября) пока под вопросом.

    • Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
    • По итогам 3 туров команде делят лидерство в отборочной группе H.

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    Источник: Сайт Хорватского футбольного союза

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    Сегодня, 17:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 12 минут назад

      у Хорватии и без Модрича есть квалифицированные игроки, чтобы успешно сыграть в Казани

      0
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      Рейтинг: +867

      ab15488 40 минут назад

      Модричу - здоровья, к сожалению многолетняя статистика показывает, как только ситуация начинает складываться в пользу нашей сборной, наши доблестно просирают, очень надеюсь ошибиться

      0
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      Рейтинг: +4147

      TOMSON 48 минут назад

      Вот это поворот. А Валере то карта зашла..

      0
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      Рейтинг: +5464

      BarStep 1 час назад

      Сборной России не поможет отсутствие Модрича в матче с Хорватией..
      )))

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      Рейтинг: +50

      Блямба 1 час назад

      Евангелие от Луки..

      Дети мои справятся без Моей помощи
      Ибо Дьявол в лице Дзюбы сошёл в свою преисподнюю..

      3
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      Рейтинг: -596

      СуперПАВ9 1 час назад

      Это прекрасно

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