РПЛ. Глушаков принес «Химкам» ничью в игре с «Нижним Новгородом»

«Химки» и «Нижний Новгород» впервые встретились в высшем дивизионе. Итог – ничья, несмотря на то что химчане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

Оба гола гостей организовали летние новички: Ричи Эннин и Алексей Козлов.

«Химки» поднялись на 11-е место таблицы. Нижегородцы идут восьмыми.

У «Химок» после шести туров в активе всего одна победа.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Химки – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Козлов, 35; 1:1 – Глушаков, 56 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович (Камышев, 46), Глушаков, Кухарчук (Соколов, 67), Боженов, Сабович (Себай, 46), Адеми.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Шарипов, 63), Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев (Ткачук, 69), Калинский, Могилевец (Сулейманов, 63), Балай (Горбунов, 86), Эннин.

Предупреждения: Дагерстол, 40; Глушаков, 45 – Ткачук, 76; Масоэро, 80.

Удаления: Камышев, 88 – нет.

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