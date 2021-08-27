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  • РПЛ. Глушаков принес «Химкам» ничью в игре с «Нижним Новгородом»

РПЛ. Глушаков принес «Химкам» ничью в игре с «Нижним Новгородом»

27 августа 2021, 20:23
21

«Химки» и «Нижний Новгород» впервые встретились в высшем дивизионе. Итог – ничья, несмотря на то что химчане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

Оба гола гостей организовали летние новички: Ричи Эннин и Алексей Козлов.

«Химки» поднялись на 11-е место таблицы. Нижегородцы идут восьмыми.

У «Химок» после шести туров в активе всего одна победа.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Химки – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Козлов, 35; 1:1 – Глушаков, 56 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович (Камышев, 46), Глушаков, Кухарчук (Соколов, 67), Боженов, Сабович (Себай, 46), Адеми.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Шарипов, 63), Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев (Ткачук, 69), Калинский, Могилевец (Сулейманов, 63), Балай (Горбунов, 86), Эннин.

Предупреждения: Дагерстол, 40; Глушаков, 45 – Ткачук, 76; Масоэро, 80.

Удаления: Камышев, 88 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Нижний Новгород Глушаков Денис
Комментарии (21)
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MaxRnD
1630085432
Козлов хорош ! Всё больше убеждаюсь, что Алексей ушёл из Ростова из-за каких-то личных разногласий с Валерой ....
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житель СПб
1630085821
Глушаков в этом Чемпе хорошо выглядит. Хочет в сборную!
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Muboraksho
1630085852
Глушаков не очень сильное звено в команде.
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knikos
1630089122
Керж с миру по нитке собрал команду и как они играют ! Дисциплинированно , остро , несмотря на свой не самый высокий уровень ! Сдаётся мне , что Саша Семака в Зените заменит вскорости ...
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Меланхоличный кот и сутул
1630092919
Просунул таки, гаденыш
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амани
1630092999
сплетни улеглись и человек заиграл.....а футболист Глушаков качественный...
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амани
1630093090
еще. рад за Нижний Новгород. молодцы
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DOCTOR PENALTY
1630094305
Глушакову и Смолову скандалы с бабами пошли на пользу, играют-забивают. Теперь и Мамаев заиграет?.. )
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paracetamol
1630099374
Пен был неубедительный.
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zigbert
1630138100
Глушаков действительно прибавил. Сейчас он выдерживает темп до конца игры.
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