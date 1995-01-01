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    РПЛ. Глушаков принес «Химкам» ничью в игре с «Нижним Новгородом»

    «Химки» и «Нижний Новгород» впервые встретились в высшем дивизионе. Итог – ничья, несмотря на то что химчане заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

    Оба гола гостей организовали летние новички: Ричи Эннин и Алексей Козлов.

    «Химки» поднялись на 11-е место таблицы. Нижегородцы идут восьмыми.

    У «Химок» после шести туров в активе всего одна победа.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Химки – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Козлов, 35; 1:1 – Глушаков, 56 (с пенальти).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович (Камышев, 46), Глушаков, Кухарчук (Соколов, 67), Боженов, Сабович (Себай, 46), Адеми.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Шарипов, 63), Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев (Ткачук, 69), Калинский, Могилевец (Сулейманов, 63), Балай (Горбунов, 86), Эннин.

    Предупреждения: Дагерстол, 40; Глушаков, 45 – Ткачук, 76; Масоэро, 80.

    Удаления: Камышев, 88 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9280

      knikos 23 минуты назад

      Керж с миру по нитке собрал команду и как они играют ! Дисциплинированно , остро , несмотря на свой не самый высокий уровень ! Сдаётся мне , что Саша Семака в Зените заменит вскорости ...

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      Рейтинг: +1175

      Muboraksho 1 час назад

      Глушаков не очень сильное звено в команде.

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      Рейтинг: +9635

      житель СПб 1 час назад

      Глушаков в этом Чемпе хорошо выглядит. Хочет в сборную!

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      Рейтинг: +13390

      Persona_non_Grata > житель СПб 59 минут назад

      Гол с пенальти - это круто !!! На уровне Химок - возможно и топ-игрок )))

      0
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      Рейтинг: +9635

      житель СПб > Persona_non_Grata 52 минуты назад

      Да я не про гол. Я про активность во всех играх.

      1
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      Рейтинг: +13390

      Persona_non_Grata > житель СПб 39 минут назад

      Оооо - у нас есть Мирзов , как выпустишь - просто сама активность , думаю тоже пора в сборную ( ну согласно твоему критерию ) . )))

      0
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      Рейтинг: +46369

      MaxRnD 1 час назад

      Козлов хорош !
      Всё больше убеждаюсь, что Алексей ушёл из Ростова из-за каких-то личных разногласий с Валерой ....

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      Рейтинг: +9635

      житель СПб > MaxRnD 1 час назад

      Действительно, хорошо играет! И на подъеме.

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