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  • Жирков подтвердил, что ему запретили восстанавливаться от травмы на базе сборной России

Жирков подтвердил, что ему запретили восстанавливаться от травмы на базе сборной России

27 августа 2021, 10:23
30

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков подтвердил информацию о том, что ему запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

«Да, правда», – прокомментировал ситуацию Жирков.

Напомним, 38-летний футболист проводил в Новогорске реабилитацию после травмы, полученной в матче Евро-2020 с Бельгией.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
  • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий
Комментарии (30)
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Slavan62
1630049455
Непорядочно поступили.
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Chehofff
1630049750
Хм. Какой-то неадекватный мув Карпина. Чем ему уважаемый ветеран помешал?
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semm
1630051169
От этого мужчинки в шортиках можно и такое ожидать в отношении ветеранов футбола; я бы удивился если бы Жиркова не выгнали и дали долечится
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Garrincha58
1630051914
в Москве больше негде восстанавливаться от травмы?
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Plyash
1630052591
Не надо брюзжать,ребята,ему запретили находиться на базе только по протоколу защиты от КОВИДА.Так сказал директор базы Сивак Александр Борисович.
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footbil
1630053611
Этому престарелому никто и никогда не простит празднование гола в ворота ЦСКА, он нам не нужен
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Chehofff
1630054622
Рассмотрим сутуацию логически. 1) "После занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться". То есть запрет Жиркову поставил лично член тренерского штаба Карпина. А не какой-то сотрудник базы. 2) Это был короткий разговор лишь двух людей. Откуда об этом могли узнать журналисты? Почему журналисты встали на защиту Жиркова? 3) Значит журналистам рассказал о происшедшем либо Жирков, либо Куличенко. Судя по направленности новости, о происшествии журналистам рассказал Жирков. 4) Зачем Жиркову поднимать вонь? Зачем Жиркову просить защиты у журналистов? Ну, явно Жирков завелся не из-за формального "ковидного протокола". Значит Жиркова выгнали с базы в оскорбительной форме, что и заставило Жиркова обратиться за помощью к журналистам. 5) Проверим гипотезу об "оскорбительном изгнании". Репутация Жиркова безупречна. В скандалах не замечен. Напротив репутация Карпина крайне скандальна. У Жиркова больше заслуг перед сборной России и российским футболм вообще (звания лучшего футболиста года, номинация на Золтой мяч, рекордсмен игр за сборную и т.д.). На мой взгляд у заслуженного ветерана совершенно нет мотива портить свою репутацию на закате карьеры. Значит слова Жиркова правдивы. Тренерский штаб Карпина действительно выгнал Жиркова в оскорбительной форме.
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Из Твери Леха
1630056620
Старикам тут не место.
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vovan55
1630060014
ПОЗОР!!! отработанный материал...ветераны никому не нужны...
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