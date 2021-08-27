Жирков подтвердил, что ему запретили восстанавливаться от травмы на базе сборной России

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков подтвердил информацию о том, что ему запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

«Да, правда», – прокомментировал ситуацию Жирков.

Напомним, 38-летний футболист проводил в Новогорске реабилитацию после травмы, полученной в матче Евро-2020 с Бельгией.