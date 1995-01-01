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    Жирков подтвердил, что ему запретили восстанавливаться от травмы на базе сборной России

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков подтвердил информацию о том, что ему запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске.

    «Да, правда», – прокомментировал ситуацию Жирков.

    Напомним, 38-летний футболист проводил в Новогорске реабилитацию после травмы, полученной в матче Евро-2020 с Бельгией.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
    • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии38
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      Рейтинг: +792

      vovan55 11 минут назад

      ПОЗОР!!! отработанный материал...ветераны никому не нужны...

      0
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      Рейтинг: +4725

      Из Твери Леха 1 час назад

      Старикам тут не место.

      1
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      Рейтинг: +115

      Chehofff 1 час назад

      Рассмотрим сутуацию логически.
      1) "После занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться". То есть запрет Жиркову поставил лично член тренерского штаба Карпина. А не какой-то сотрудник базы.
      2) Это был короткий разговор лишь двух людей. Откуда об этом могли узнать журналисты? Почему журналисты встали на защиту Жиркова?
      3) Значит журналистам рассказал о происшедшем либо Жирков, либо Куличенко. Судя по направленности новости, о происшествии журналистам рассказал Жирков.
      4) Зачем Жиркову поднимать вонь? Зачем Жиркову просить защиты у журналистов? Ну, явно Жирков завелся не из-за формального "ковидного протокола". Значит Жиркова выгнали с базы в оскорбительной форме, что и заставило Жиркова обратиться за помощью к журналистам.
      5) Проверим гипотезу об "оскорбительном изгнании". Репутация Жиркова безупречна. В скандалах не замечен. Напротив репутация Карпина крайне скандальна. У Жиркова больше заслуг перед сборной России и российским футболм вообще (звания лучшего футболиста года, номинация на Золтой мяч, рекордсмен игр за сборную и т.д.).
      На мой взгляд у заслуженного ветерана совершенно нет мотива портить свою репутацию на закате карьеры.
      Значит слова Жиркова правдивы. Тренерский штаб Карпина действительно выгнал Жиркова в оскорбительной форме.

      1
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      Рейтинг: +4537

      Виталий Орехов > Chehofff 1 час назад

      Вот это логика!!! Адвокат? Вы все описываете так, как будто бы сами находились на базе в это время и присутствовали при разговоре Куличенко и Жиркова. Все!!! Я понял!!! Простите, Юрий Валентинович! Не узнал Вас!

      0
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      Рейтинг: +38

      footbil 1 час назад

      Этому престарелому никто и никогда не простит празднование гола в ворота ЦСКА, он нам не нужен

      0
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      Рейтинг: +7383

      playsh 2 часа назад

      Не надо брюзжать,ребята,ему запретили находиться на базе только по протоколу защиты от КОВИДА.Так сказал директор базы Сивак Александр Борисович.

      2
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      Рейтинг: +115

      Chehofff > playsh 2 часа назад

      Откуда директор базы может знать о мотивах тренерского штаба Карпина?
      Жиркова выгнал не начальник базы, а личный подчиненный Карпина, начальник сборной Куличенко.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20408

      vladimir-7 > Chehofff 1 час назад

      Но Куличенко, вероятно, озвучил требование Карпина.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7383

      playsh > Chehofff 1 час назад

      Жирику надо вовремя документ на прививку приносить,или пусть всю сборную перезаражает?

      1
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      Рейтинг: +14123

      Garrincha58 2 часа назад

      в Москве больше негде восстанавливаться от травмы?

      2
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      Рейтинг: +279

      semm 2 часа назад

      От этого мужчинки в шортиках можно и такое ожидать в отношении ветеранов футбола; я бы удивился если бы Жиркова не выгнали и дали долечится

      1
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      Рейтинг: +7383

      playsh > semm 2 часа назад

      Газеты читать надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -29

      Землякруглая 2 часа назад

      Да ни причем Карпин. Связано это с ковидными причинами. Мало ли что, а это всё таки сборная. А жюрналюгам лишь бы го.вна на вентиляторы закинуть.

      6
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      ...
      Рейтинг: +452

      TERMIK2142 > Землякруглая 2 часа назад

      Да мне тоже кажется Валера даже не вкурсах был))) Думаю он о Жиркове щас никак не думает

      2
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      ...
      Рейтинг: +115

      Chehofff > Землякруглая 2 часа назад

      Если Карпин не в курсе, то это еще хуже. Значит подчиненные его ни в грош не ставят, и единолично решают, кого выкиздить из лазарета, и кому запретить появляться на базе?

      2
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      ...
      Рейтинг: +7383

      playsh > Chehofff 2 часа назад

      Карпин не руководит базой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Chehofff > playsh 2 часа назад

      Зато Карпину подчиняется "новый начальник национальной команды Сергей Куличенко". Член тренерского штаба выгнал Жиркова. Это личная ответственность Карпина.

      2
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      Рейтинг: +1803

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      И что за хрень? Жирков получил травму в матче за сборную, следовательно, сборная должна обеспечить восстановление игрока.
      Карпин, еще не сыграв со сборной ни одного матча, уже начинает вляпываться в коричневую субстанцию...

      4
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      Рейтинг: +8869

      Cleaner > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Валера в этой коричневой субстанции по жизни. Везде у него враги и недруги, всем мстит и прошлое не забывает...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7383

      playsh > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Читай газеты,причём здесь Карпин?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1803

      Радио1000шумеров > playsh 2 часа назад

      Национальная сборная и Карпин? Никакой связи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8869

      Cleaner 2 часа назад

      Карпин, что же ты такой МЕЛКОМСТИТЕЛЬНЫЙ???...(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7383

      playsh > Cleaner 2 часа назад

      Ты то куда лезешь,не проверив инфу,с твоим опытом форумчанина?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8869

      Cleaner > playsh 1 час назад

      А почему Дзюба не в сборной? И тут Валерина мстительность вылезла. Дзюба на голову лучше тех, кого Карпин взял в атаку, но нет, нельзя Дзюбу, он когда то Карпину дорогу перешел...(

      1
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      Рейтинг: +20408

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      Что ты так рьяно Карпушу защищаешь, без решения ГТ на базе в Новогорске, относительно игроков настоящих и бывших, ничего не должно делаться, все вопросы должны быть с главным тренером согласованы.

      1
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      Рейтинг: +7383

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Вот после паса Азмуну возьмёт,как думаешь?А до этого Дзюба не играл,простите...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7383

      playsh > vladimir-7 1 час назад

      Я Карпина не защищаю.Базой руководит директор Сивак А.Б.,он администратор и хозяйственник,а Карпин тренер спортсменов.
      Разница очевидна.

      1
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      Рейтинг: +20408

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      Карпин главный тренер не спортсменов, а футболистов сборной России по футболу. Куличенко, относительно присутствия каких-либо игроков на базе, подчиняется решению гл. тренера.

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      Рейтинг: +7383

      playsh > vladimir-7 1 час назад

      Надо же,оказывается футболисты сборной России не спортсмены?
      А кто тогда,мне очень интересно...

      0
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      Рейтинг: +20408

      vladimir-7 > playsh 1 час назад

      Ну если ты не видишь разницы, то поясню: в широком
      смысле слова все, занимающиеся спортом – спортсмены, в нашем случае – футболисты и Карпин, конкретно, гл. тренер ФУТБОЛИСТОВ.

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