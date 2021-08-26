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    Семак – после победы над ЦСКА: «Спасибо ребятам за самоотдачу. У нас был сложный цикл»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после домашней победы над ЦСКА в шестом туре РПЛ.

    • Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Сердара Азмуна.
    • Команда вернула себе лидерство в чемпионате.

    «Как и ожидалось, матч складывался тяжело. Качество игры было хорошим. Но иногда в простых ситуациях не лучшим образом сыграли.

    В перерыве навели порядок в обороне, сыграли гораздо надежнее. Не преуспели в атаке, но хорошие подходы были. Смогли забить и победить.

    Поздравляю ребят. Спасибо им за самоотдачу. У нас был сложный цикл. Много выездных матчей. Но сегодня добились важной для нас победы.

    Мы проигрывали борьбу Заболотному. Нужно было минимизировать количество моментов. Поэтому выпустили Чистякова на второй тайм. Он сыграл достаточно надежно и у него был момент у чужих ворот.

    Мы хорошо контролировали мяч, у нас были неплохие подходы в первые 25-30 минут. Потом моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Поэтому надо было проводить изменения», – сказал Семак.

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    Источник: Sport24

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    26.08.2021 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1574

      DMитрий 39 минут назад

      Это был сложный цикл...? А как тогда назвать предстоящий в ЛЧ? Невыполнимо-менструальный!?

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