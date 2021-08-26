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  • Семак – после победы над ЦСКА: «Спасибо ребятам за самоотдачу. У нас был сложный цикл»

Семак – после победы над ЦСКА: «Спасибо ребятам за самоотдачу. У нас был сложный цикл»

26 августа 2021, 23:23
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после домашней победы над ЦСКА в шестом туре РПЛ.

  • Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Сердара Азмуна.
  • Команда вернула себе лидерство в чемпионате.

«Как и ожидалось, матч складывался тяжело. Качество игры было хорошим. Но иногда в простых ситуациях не лучшим образом сыграли.

В перерыве навели порядок в обороне, сыграли гораздо надежнее. Не преуспели в атаке, но хорошие подходы были. Смогли забить и победить.

Поздравляю ребят. Спасибо им за самоотдачу. У нас был сложный цикл. Много выездных матчей. Но сегодня добились важной для нас победы.

Мы проигрывали борьбу Заболотному. Нужно было минимизировать количество моментов. Поэтому выпустили Чистякова на второй тайм. Он сыграл достаточно надежно и у него был момент у чужих ворот.

Мы хорошо контролировали мяч, у нас были неплохие подходы в первые 25-30 минут. Потом моменты у наших ворот разбалансировали нашу игру. Поэтому надо было проводить изменения», – сказал Семак.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1630013181
У нас был сложный цикл? А с Челси и Ювой легче будет? Набрал ты, Серега, плюгавеньких бразильчиков, которых здоровые беки задницей от мяча спокойно оттирают, заплатил миллионы, и что? А вышли наши ребята и сделали игру. Думай, Серега, думай, а мы посмотрим, есть ли у тебя думалка!
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portero
1630035201
Игра раз в неделю и это сложный цикл??? Да...
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Garrincha58
1630042746
"цикличный ты наш" господин Семак, что за бред ты несёшь то ли ещё будет ой ой ой......
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Боцман59rus
1630045366
готовься к ЛЧ, покупай тампоны
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