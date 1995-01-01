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    Кафанов: «Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своей попытке вернуть в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – Вы рассказывали, что у вас был телефонный разговор с Акинфеевым. Убеждали вернуться в сборную?

    – Да, очень этого хотел. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарeм сборной отпал бы автоматически.

    Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе.

    – Как прошeл этот разговор?

    – Подробности раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять.

    Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной домашним чемпионатом мира и стал одним из его главных героев.

    • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
    • На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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