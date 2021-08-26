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  • Кафанов: «Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически»

Кафанов: «Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Вопрос с основным вратарем отпал бы автоматически»

26 августа 2021, 12:59
19

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своей попытке вернуть в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Вы рассказывали, что у вас был телефонный разговор с Акинфеевым. Убеждали вернуться в сборную?

– Да, очень этого хотел. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарeм сборной отпал бы автоматически.

Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход. В первую очередь, в тренировочном процессе.

– Как прошeл этот разговор?

– Подробности раскрывать не буду. Но если общими словами, то Игорь 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной. Он такой же обычный человек, его можно понять.

Думаю, он правильно поступил. Игорь закончил карьеру в сборной домашним чемпионатом мира и стал одним из его главных героев.

  • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
  • На его счету 110 матчей и 95 пропущенных голов.

Кафанов: «Тренер Касильяса говорил мне, что Акинфеев ментально силeн так же, как Икер»

Кафанов – о невызове Сафонова в сборную: «В 2 из 3 матчей РПЛ Матвей допустил ошибки, повлиявшие на результат»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (19)
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BRO_football
1629973550
Да пошёл ты к чёрту, Кафонов! Подними задницу со стула, напряги мозги и поищи нового кандидата на место вратаря. За что тебе деньги платят вообще? Конечно, куда проще ставить на ворота Акинфеева до самой старости, а самому в это время ничего не делать! А что будет когда Акинфеев полностью завершит карьеру в футболе Кафонова уже не волнует. Ведь к этому времени Кафонова уже не будет в сборной России, а значит это уже будет не его проблемы. Отлично устроился!
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portero
1629975404
Акинфееву уже и в ЦСКА надо завязывать, тяжело ему прыжки даются...
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paracetamol
1629978340
Да кто ты такой, чтобы для сборной России вратарей выбирать?
Ответить
Fusballer
1629978508
А нового первого номера воспитать слабо?
Ответить
Дядя Серёжа
1629979759
Да хватит уже.
Ответить
Из Твери Леха
1629981148
Заканчивайте, не смешно уже даже.
Ответить
aaaaahhhh
1629982247
не далеко видимо новая сборная уйдет с таким подходом.
Ответить
zigbert
1629984445
Да потому что во все времена сборной Акинфеев был №1. А сейчас идет постоянная чехарда с вратарями. Один неудачно проведенный матч и ставят нового. Хотя вратари у нас есть хорошие но для игры в сборной тоже нужна привычка.
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MaxRnD
1629991022
При наличии Дюпина, вообще не вижу каких-либо причин для метаний в области поисков 1-го номера сборной
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малк
1629999595
Пусть отдыхает
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