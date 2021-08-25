Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса». У него проблемы с рукой

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог закончить сегодняшнюю утреннюю тренировку клуба.

36-летний португалец досрочно завершил занятие из-за проблем с правой рукой.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал потенциальный переход в «Манчестер Сити» с партнерами по команде.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.

Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.

В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.

«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов