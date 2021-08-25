Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса». У него проблемы с рукой

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог закончить сегодняшнюю утреннюю тренировку клуба.

    36-летний португалец досрочно завершил занятие из-за проблем с правой рукой.

    Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал потенциальный переход в «Манчестер Сити» с партнерами по команде.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.

    «Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ромео Агрести

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      a.veselov 53 секунды назад

      3накoмствa для ceкcа с гopячими нeзнaкомками. Заxоди, peгиcтpиpуйся и знaкoмcя - все дeвyшки здecь ищyт нoвыx сeкc пapтнеpoв, дepзай -------- https://urlz.fun/22

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 12 минут назад

      Задрочился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46325

      MaxRnD 1 час назад

      Ладно бы Дзюба ....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88797
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67361
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru