Роналду досрочно завершил тренировку «Ювентуса». У него проблемы с рукой

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог закончить сегодняшнюю утреннюю тренировку клуба.
36-летний португалец досрочно завершил занятие из-за проблем с правой рукой.
Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал потенциальный переход в «Манчестер Сити» с партнерами по команде.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.
«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов
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Источник: твиттер Ромео Агрести