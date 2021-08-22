Серия А. «Удинезе» вырвал ничью у «Ювентуса», уступая 0:2 после первого тайма

«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2) в матче 1-го тура Серии А.

Туринский клуб отличился дважды уже к 23-й минуте – забили Паоло Дибала и Хуан Куадрадо.

«Удинезе» спас игру, забив два гола после перерыва. На 51-й минуте с пенальти отличился Роберто Перейра, а на 83-й минуте ничью хозяевам принес Жерар Деулофеу.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 60-й минуте. Португалец мог принести победу «Ювентусу» на 94-й минуте, но его гол отменили из-за офсайда.

Италия. Серия А. 1-й тур

Удинезе – Ювентус – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Дибала, 3; 0:2 – Куадрадо, 23; 1:2 – Перейра (с пенальти), 51; 2:2 – Деулофеу, 83.

Болонья – Салернитана – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бонаццоли (с пенальти), 52; 1:1 – Де Сильвестри, 59; 1:2 – Кулибали, 70; 2:2 – Арнаутович, 75; 3:2 – Де Сильвестри, 77.

Удаления: Сориано, 50; Шутен, 88 – Страндберг, 34.

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