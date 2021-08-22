Гончаренко – после поражения от «Локомотива»: «Мы на лету перестраиваем команду. Можно говорить о моих ошибках»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Локомотива» (1:2). По словам белоруса, команда находится в стадии перестройки.

«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.

Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», – сказал Гончаренко.