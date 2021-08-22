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  • Гончаренко – после поражения от «Локомотива»: «Мы на лету перестраиваем команду. Можно говорить о моих ошибках»

Гончаренко – после поражения от «Локомотива»: «Мы на лету перестраиваем команду. Можно говорить о моих ошибках»

22 августа 2021, 18:52
6

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Локомотива» (1:2). По словам белоруса, команда находится в стадии перестройки.

«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.

Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», – сказал Гончаренко.

  • Дубль оформил бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов.
  • «Локомотив» поднялся на 3-е место.
  • «Краснодар» занимает 9-ю строчку.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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житель СПб
1629647876
Ничего не понимает! В том числе того, о чем говорит. Удивительно! Мало кто у меня на протяжении длительного времени, еще с начала его тренерства ЦСКА, вызывает такие устойчивые негативные впечатления. Ну а кто защиту будет организовывать? Кто будет учить игроков играть в завершающей стадии атаки? Дальше, только многоточие.....
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portero
1629651571
Ой как мы рады! Пора поменьше ошибаться, побольше позитива, с заменами проблема...
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Кузьмич на трибуне
1629652345
Манера пропускать на первых минутах и до прихода Гончаренко присутствовала. Манера прощать моменты сопернику и раньше имела место. Ионов как был чемпионом по испорченным моментам , так им и остался, Газинский как был тормозом так и остался. В защите после ухода Гранквиста осталось пустое место. Более того М.Перейру так никто и не может заменить достойно.Единственный лучик в этом мутном омуте -Кордоба. Пожалуй это лучше чем были Берг, Ари и Смолов вместе взятые.
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general.lizyukov
1629658686
Чо, Вить, правда уже можно? за ЦСКА нам, думаешь, времени не хватило, твой "талант" разглядеть?
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paracetamol
1629695898
Перестройка что-то затянулась. Не пора-ли главному перестройщику пинка под зад?
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