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    Гончаренко – после поражения от «Локомотива»: «Мы на лету перестраиваем команду. Можно говорить о моих ошибках»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Локомотива» (1:2). По словам белоруса, команда находится в стадии перестройки.

    «Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.

    Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», – сказал Гончаренко.

    • Дубль оформил бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов.
    • «Локомотив» поднялся на 3-е место.
    • «Краснодар» занимает 9-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2958

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Манера пропускать на первых минутах и до прихода Гончаренко присутствовала. Манера прощать моменты сопернику и раньше имела место. Ионов как был чемпионом по испорченным моментам , так им и остался, Газинский как был тормозом так и остался. В защите после ухода Гранквиста осталось пустое место. Более того М.Перейру так никто и не может заменить достойно.Единственный лучик в этом мутном омуте -Кордоба. Пожалуй это лучше чем были Берг, Ари и Смолов вместе взятые.

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      Рейтинг: +50816

      portero 1 час назад

      Ой как мы рады! Пора поменьше ошибаться, побольше позитива, с заменами проблема...

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      Рейтинг: +9514

      житель СПб 2 часа назад

      Ничего не понимает! В том числе того, о чем говорит. Удивительно! Мало кто у меня на протяжении длительного времени, еще с начала его тренерства ЦСКА, вызывает такие устойчивые негативные впечатления. Ну а кто защиту будет организовывать? Кто будет учить игроков играть в завершающей стадии атаки? Дальше, только многоточие.....

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