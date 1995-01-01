Гончаренко – после поражения от «Локомотива»: «Мы на лету перестраиваем команду. Можно говорить о моих ошибках»

Манера пропускать на первых минутах и до прихода Гончаренко присутствовала. Манера прощать моменты сопернику и раньше имела место. Ионов как был чемпионом по испорченным моментам , так им и остался, Газинский как был тормозом так и остался. В защите после ухода Гранквиста осталось пустое место. Более того М.Перейру так никто и не может заменить достойно.Единственный лучик в этом мутном омуте -Кордоба. Пожалуй это лучше чем были Берг, Ари и Смолов вместе взятые.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил поражение от «Локомотива» (1:2). По словам белоруса, команда находится в стадии перестройки.
«Можно было сыграть лучше, выиграть матч, но такой футбол. Все наши матчи, которые мы проиграли, разные. Мы на лету перестраиваем команду, пытаемся внедрять новых игроков. Важно то, что мы не играли от обороны, пробовали провести атаки.
Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера», – сказал Гончаренко.
- Дубль оформил бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов.
- «Локомотив» поднялся на 3-е место.
- «Краснодар» занимает 9-ю строчку.