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  • Федотов – после поражения от «Крыльев Советов»: «Перед матчем несколько игроков «Сочи» отравились»

Федотов – после поражения от «Крыльев Советов»: «Перед матчем несколько игроков «Сочи» отравились»

22 августа 2021, 10:53
10

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). По его словам, футболисты сочинцев перед игрой отравились.

«При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата.

Нет некоторых ребят? Это мышечные травмы. Никита Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование», – сказал Федотов.

  • «Крылья Советов» победили впервые в сезоне.
  • «Сочи» идет на 4-м месте.
  • Следующий соперник – «Спартак» (26 августа).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Федотов Владимир
Комментарии (10)
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Hektor 84
1629619091
Отмазки
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Евгений Лесников
1629619717
В любом случае,всем футболистам и их болельщикам здоровья,здоровья,здоровья !
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MaxRnD
1629620679
Старая добрая традиция - обосраться перед игрой. Помню в прошлом году тоже самое было, ещё игру тогда из-за этого перенесли ...
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plehanov6
1629625166
Бог, все видит! Долго вам еще будет аукаться матч, с детками из Ростова!!! Вас проклял не только Бог, но и вся страна!!!
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vladimir-7
1629626797
К 26 августа все игроки будут здоровы и Сочи должны выиграть у спартака.
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paracetamol
1629627500
Да ладно, КС - свои люди, а вот рыл надо оттрахать по-полной!
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Persona_non_Grata
1629632795
" Внимание! В виду того, что вся команда "Зубило" внезапно заболела корью, судейская коллегия признала необходимым отменить матч "Зубило" - "Шайба" впредь до выздоровления команды "Зубило". " - прецедент был , предлагаю переигровку ))))))
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Владислав Vlad
1629632830
Жрать надо меньше, а работать больше.)))
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evgevg13
1629645705
Железная отмазка
Ответить
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