Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Федотов – после поражения от «Крыльев Советов»: «Перед матчем несколько игроков «Сочи» отравились»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). По его словам, футболисты сочинцев перед игрой отравились.

    «При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата.

    Нет некоторых ребят? Это мышечные травмы. Никита Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование», – сказал Федотов.

    • «Крылья Советов» победили впервые в сезоне.
    • «Сочи» идет на 4-м месте.
    • Следующий соперник – «Спартак» (26 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +721

      plehanov6 21 минуту назад

      Бог, все видит! Долго вам еще будет аукаться матч, с детками из Ростова!!! Вас проклял не только Бог, но и вся страна!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4206

      Yurok161 43 минуты назад

      ...а во время матча обосрались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8675

      Cleaner 1 час назад

      Ну начались отмазы от "лучшего тренера" РПЛ...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46282

      MaxRnD 1 час назад

      Старая добрая традиция - обосраться перед игрой. Помню в прошлом году тоже самое было, ещё игру тогда из-за этого перенесли ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Евгений Лесников 1 час назад

      В любом случае,всем футболистам и их болельщикам здоровья,здоровья,здоровья !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11411

      Hektor 84 2 часа назад

      Отмазки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88718
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67319
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru