Федотов – после поражения от «Крыльев Советов»: «Перед матчем несколько игроков «Сочи» отравились»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). По его словам, футболисты сочинцев перед игрой отравились.
«При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело. Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата.
Нет некоторых ребят? Это мышечные травмы. Никита Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование», – сказал Федотов.
- «Крылья Советов» победили впервые в сезоне.
- «Сочи» идет на 4-м месте.
- Следующий соперник – «Спартак» (26 августа).
Источник: «Спорт-Экспресс»