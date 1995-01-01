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    Юран – после вырванной у «Енисея» победы со счета 1:3: «Такого со мной еще не было. При губернаторе мы не могли не выиграть»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран подвел итог матча седьмого тура ФНЛ против «Енисея» (4:3). Хабаровчане по ходу второго тайма уступали 1:3, а победный мяч забили в компенсированное время.

    «Что это было? Хороший вопрос. Идя на пресс-конференцию, я прокручивал в голове, были ли у меня такие матчи в качестве футболиста. Ничего в голову не пришло. Скорее всего, такого не было.

    После первого тайма проигрывали 0:2. В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Мы не имели права не выиграть. Пришел губернатор, пришел болельщик. Не хотелось, чтобы стулья летали по раздевалке, хоть у меня такое и бывало.

    Чтобы совершить такой камбэк, нужно иметь дух. Вижу, он есть. Благодарю болельщиков. Без них мы бы не вырвали этот матч», – заключил Юран.

    • «Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча.
    • «Енисей» доигрывал матч вдевятером.
    • Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.

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    Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»

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