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  • Юран – после вырванной у «Енисея» победы со счета 1:3: «Такого со мной еще не было. При губернаторе мы не могли не выиграть»

Юран – после вырванной у «Енисея» победы со счета 1:3: «Такого со мной еще не было. При губернаторе мы не могли не выиграть»

22 августа 2021, 08:59
7

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран подвел итог матча седьмого тура ФНЛ против «Енисея» (4:3). Хабаровчане по ходу второго тайма уступали 1:3, а победный мяч забили в компенсированное время.

«Что это было? Хороший вопрос. Идя на пресс-конференцию, я прокручивал в голове, были ли у меня такие матчи в качестве футболиста. Ничего в голову не пришло. Скорее всего, такого не было.

После первого тайма проигрывали 0:2. В перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Мы не имели права не выиграть. Пришел губернатор, пришел болельщик. Не хотелось, чтобы стулья летали по раздевалке, хоть у меня такое и бывало.

Чтобы совершить такой камбэк, нужно иметь дух. Вижу, он есть. Благодарю болельщиков. Без них мы бы не вырвали этот матч», – заключил Юран.

  • «Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча.
  • «Енисей» доигрывал матч вдевятером.
  • Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.

Источник: ютуб-канал «СКА-Хабаровска»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Енисей Юран Сергей
Комментарии (7)
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житель СПб
1629616906
Интересный футбол... У них там, на Востоке, еще покруче, чем в цетральной России.
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житель СПб
1629617156
С учетом всех обстоятельств слова "При губернаторе мы не могли не выиграть" звучит очень двусмысленно.
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Сергей Свояк
1629618540
Для губернатора только и стараются. Жополизы. Удобно ведь денежку из бюджета получать. Бюджетники х@евы. Толку только от них как с козла молока...
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Hektor 84
1629619198
Поди бухнул после игры
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derrik2000
1629619431
Не могу дать, к сожалению, комментарий слов Юрана, поскольку сам матч не смотрел. Знал только одно: Юран ВСЕГДА отличался, как игрок, как тренер, своей бескомпромиссностью как в футболе, так и в жизни. В футболе - матч финала кубка Химки-Зенит тому ещё одно подтверждение. Вполне возможно, очень возможно, что его команда после "люлей" в перерыве действительно "рвала и метала" на поле, стараясь выиграть. В прошлом сезоне чего-чего, а уж упорства и самоотверженности СКА-Энергии было не занимать.
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dabo26
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