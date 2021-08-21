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  • «Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства

«Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства

21 августа 2021, 15:34
9

В матче седьмого тура ФНЛ «Енисей» на выезде проиграл «СКА-Хабаровску» со счетом 3:4.

После игры директор красноярского клуба Алексей Ивахов раскритиковал судейство.

«Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе – это болельщики, футболисты, тренеры. Из-за таких судей болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта.

Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте.

Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков и здесь все совершенно понятно. Поэтому приложим все усилия, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции.

Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», – сказал Ивахов.

  • «Енисей» доигрывал матч вдевятером.
  • Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.
  • Встречу обслуживала бригада Яна Бобровского.

Источник: Страница «Енисея» в соцсети «ВКонтакте»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Енисей
Комментарии (9)
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MaxRnD
1629550215
Яну Бобровскому пора попробовать свои силы в РПЛ. Вилкова же должен кто-то заменить
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Romio-xxx
1629551278
Молодцы,если добьетесь справедливости!!!
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Garrincha58
1629554347
в игре было два пенальти и оба такие что можно и не ставить одно удаление по делу две жёлтые и не поспоришь а вот второе я просмотрел ничего не могу сказать в ФНЛ всегда так бывает судьи не опытные ошибки на лицо да и ВАРа нет вот и результат
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Artemka444
1629556297
Судьи везде косячат но им за это ничего не бывает и не будет никогда И по этому у нас футбол ниже некуда
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portero
1629564174
Ну аот коснулись интересного матча в ФНЛ, а то и новостей не было...
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paracetamol
1629618125
Встречу обслуживала бригада Яна Бобровского. Завтра будет Зенит судить в качестве поощрения!
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Аид666
1629629818
"которое убивает всю стратегию развития российского футбола" а она есть - стратегия? пока видна только политика на деградацию...
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