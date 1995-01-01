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    «Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства

    В матче седьмого тура ФНЛ «Енисей» на выезде проиграл «СКА-Хабаровску» со счетом 3:4.

    После игры директор красноярского клуба Алексей Ивахов раскритиковал судейство.

    «Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе – это болельщики, футболисты, тренеры. Из-за таких судей болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта.

    Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте.

    Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков и здесь все совершенно понятно. Поэтому приложим все усилия, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции.

    Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», – сказал Ивахов.

    • «Енисей» доигрывал матч вдевятером.
    • Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.
    • Встречу обслуживала бригада Яна Бобровского.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Страница «Енисея» в соцсети «ВКонтакте»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 10 минут назад

      в игре было два пенальти и оба такие что можно и не ставить одно удаление по делу две жёлтые и не поспоришь а вот второе я просмотрел ничего не могу сказать в ФНЛ всегда так бывает судьи не опытные ошибки на лицо да и ВАРа нет вот и результат

      0
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      Рейтинг: +1642

      Romio-xxx 1 час назад

      Молодцы,если добьетесь справедливости!!!

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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 > Romio-xxx 8 минут назад

      результат никто не отменит из за ошибок судей ещё не было такого прецедента максимум чего они добьются наказания судьи но очков это им не вернёт

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      Рейтинг: +8650

      Cleaner 1 час назад

      Никто результат матча не отменит. Зенит - Краснодар судьи косячили так, что результат игры перевернули. И тишина. Никто не наказан. А уж до того, что во втором дивизионе творится РФС нет никакого дела.
      Чем больше такого судейства, тем ниже уровень нашего футбола. Смысл игрокам тренироваться и выкладываться на поле, если все решается закулисно с использованием судей...(((

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      Рейтинг: +781

      FaTeK1945ru > Cleaner 3 минуты назад

      ...а может и Спартаку подать,на волне плохого газона,протест на Рубин!??? А может прокатит.Давай Спартак -чемпион.

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