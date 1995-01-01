«Енисей» будет добиваться аннулирования результата матча со «СКА-Хабаровском» из-за судейства

в игре было два пенальти и оба такие что можно и не ставить одно удаление по делу две жёлтые и не поспоришь а вот второе я просмотрел ничего не могу сказать в ФНЛ всегда так бывает судьи не опытные ошибки на лицо да и ВАРа нет вот и результат
В матче седьмого тура ФНЛ «Енисей» на выезде проиграл «СКА-Хабаровску» со счетом 3:4.
После игры директор красноярского клуба Алексей Ивахов раскритиковал судейство.
«Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе – это болельщики, футболисты, тренеры. Из-за таких судей болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта.
Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте.
Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков и здесь все совершенно понятно. Поэтому приложим все усилия, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель – добиться апелляции.
Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», – сказал Ивахов.
- «Енисей» доигрывал матч вдевятером.
- Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.
- Встречу обслуживала бригада Яна Бобровского.