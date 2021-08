В твиттере Кубка Либертадорес опубликовали символическую сборную турнира за последнюю неделю.

В команду включен нападающий «Атлетико Минейро» Халк, который забил гол и сделал ассист в матче против «Ривер Плейта» (3:0).

The CONMEBOL #Libertadores Team of the Week!#FIFA21 | @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/OKTJZ7rjFk