ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить вмешательство VAR в эпизод на 13-й минуте матча. Решение комиссии: VAR ошибочно вмешался в эпизод.

Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», – говорится в пояснении.