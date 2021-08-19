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  • ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

19 августа 2021, 21:23
72

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить вмешательство VAR в эпизод на 13-й минуте матча. Решение комиссии: VAR ошибочно вмешался в эпизод.

Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», – говорится в пояснении.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (72)
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Skull_Boy
1629398332
Ххахаахах, а после этого еще будете говорить, что этих обосанных газососов не вытаскивают за уши
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R_a_i_n
1629398431
Господи, первый раз что-ли?? Зениту и регламент когда нужно в мусорку викидывают. Забили, едем дальше.
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Persona_non_Grata
1629398556
Ничего нового - ОЧЕРЕДНАЯ результативная " ошибка " в пользу Зенита , ну и и где тут со своим комментариями про стыд , болельщики лазурных !!! (((
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Krasnodar 123
1629398579
А МЕРЗАВЕЦ Матюнин и протокол ВАР готов нарушить лишь-бы Краснодар гола лишить, УШЛЕПОК !!! Посмотрел-бы я на этого чмушника в этой - же ситуации в пользу Краснодара! И у Ростова он очко спионерил в пользу Зенита. Не хило так 4 очечка с помощью Матюнина Зенит приобрел! Так можно играть в футбол!
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SMITHI
1629398602
Ахха... Сопливые болелы бомжатни, рты свои вонючии впредь не разевайте.
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Plyash
1629398876
Что тут удивительного,который раз уже вытаскивают Зеньку за уши,которые уже и так непомерно длинные стали - так вытаскивать легче...
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Alex Y
1629399154
В ЛЧ такое не провернешь, опять опозорятся и лигу занизят на самое дно(
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Andrering87
1629400229
Ну а что удивительного, как всегда тянут за уши бомжариков...
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NewLife
1629400491
Всего 4 тура, а как бомжей уже надувают при помощи судей. Позор дутым чемпионам.
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BRO_football
1629401708
Ой, какое совпадение! Зениту опять подыграли! Прям как в предыдущем матче с Ростовом. Кто бы мог подумать? Совпадение на совпадении. Просто случайно тащат Зенит вверх по таблице с самого начала сезона РПЛ.
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