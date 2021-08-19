ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).
«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить вмешательство VAR в эпизод на 13-й минуте матча. Решение комиссии: VAR ошибочно вмешался в эпизод.
Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», – говорится в пояснении.
- Эдуард Сперцян забил в ворота «Зенита» прямым ударом со штрафного.
- Судья Алексей Амелин отменил гол после просмотра VAR.
- Причина – защитник «Краснодара» Урош Спайич стал в стенку соперника перед стандартом.
Источник: Официальный сайт РФС