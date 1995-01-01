Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала работу бригады арбитров в матче третьего тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить вмешательство VAR в эпизод на 13-й минуте матча. Решение комиссии: VAR ошибочно вмешался в эпизод.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», – говорится в пояснении.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:23
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2924

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      Ели это ошибка судейства, так поставьте техническое поражение Зениту. Снимите с него три очка и отдайте три очка Краснодару. Так будет справедливо. и на будущее урок ВАРу, и Зениту халяву прекратят присуживать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8565

      Cleaner 3 минуты назад

      Получается, что если исправить ВСЕ судейские ОШИБКИ, Краснодар должен был выиграть у Зенита со счетом 3:1. КТО вернет Краснодару украденные у него ТРИ очка??! И кто отберет несправедливые ТРИ очка у Зенита????????????????????????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1348

      R_a_i_n > Cleaner 18 секунд назад

      Каких три??? А вспомнить матч с Ростовым. А нырок Азмуна с Локомотивом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67295

      insider_retro 5 минут назад

      Все эти разбирательства и стегание по хвостам, видимо, ещё долго будут пустопорожним занятием, пока не будут введены жесточайшие меры воздействия на судейский корпус... Пока же, редкие отстранения и лёгонькие порицания не меняют картину, написанную в кабинетах маслом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9572

      NewLife 6 минут назад

      Всего 4 тура, а как бомжей уже надувают при помощи судей. Позор дутым чемпионам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6683

      Рубинище 10 минут назад

      Ну и?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2405

      Andrering87 11 минут назад

      Ну а что удивительного, как всегда тянут за уши бомжариков...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      Artemka444 23 минуты назад

      Ну тупые точно
      Сами себе противоречат
      Любой гол смотрит вар
      Если нарушение было то гол отменяют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2924

      Кузьмич на трибуне > Artemka444 6 минут назад

      А не вариант повторить пробитие штрафного? Если бьют пенальти и забивают или отражают с нарушением, то следует повтор. Если свободный удар в середине поля не с того места, то заставляют повторить, почему здесь не так? Всё просто потому что это совсем другое -это в ворота Зенита. А вдруг ещё раз забьют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -244

      Аден 25 минут назад

      бЗенит цуки позорные.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +755

      Alex Y 28 минут назад

      В ЛЧ такое не провернешь, опять опозорятся и лигу занизят на самое дно(

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7272

      playsh > Alex Y 6 минут назад

      Однозначно...обсерются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7272

      playsh 33 минуты назад

      Что тут удивительного,который раз уже вытаскивают Зеньку за уши,которые уже и так непомерно длинные стали - так вытаскивать легче...

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67287
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru