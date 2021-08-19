Sport.es: «Барселона» никому не отдаст десятый номер в этом сезоне. Под ним играл Месси

У «Барселоны» не будет игрока с десятым номером в сезоне-2021/22, сообщает Sport.es.
По информации источника, в каталонском клубе решили никому не отдавать «десятку» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
Изначально «Барса» вообще хотела вывести десятый номер из обращения, но это запрещено правилами Примеры.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es