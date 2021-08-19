Sport.es: «Барселона» никому не отдаст десятый номер в этом сезоне. Под ним играл Месси

У «Барселоны» не будет игрока с десятым номером в сезоне-2021/22, сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе решили никому не отдавать «десятку» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

Изначально «Барса» вообще хотела вывести десятый номер из обращения, но это запрещено правилами Примеры.