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    Sport.es: «Барселона» никому не отдаст десятый номер в этом сезоне. Под ним играл Месси

    У «Барселоны» не будет игрока с десятым номером в сезоне-2021/22, сообщает Sport.es.

    По информации источника, в каталонском клубе решили никому не отдавать «десятку» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

    Изначально «Барса» вообще хотела вывести десятый номер из обращения, но это запрещено правилами Примеры.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6516

      Fusballer 50 минут назад

      Десятый номер в Барселоне ждёт Дзюбу!

      0
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      Рейтинг: +8538

      Cleaner 57 минут назад

      Такого игрока, как Месси в Барселоне не будет ДЕСЯТИЛЕТИЯ! Если вообще когда ни будь еще появится...

      0
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      Рейтинг: +13942

      Garrincha58 > Cleaner 4 минуты назад

      обязательно появится надо только ждать

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