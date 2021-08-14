Бундеслига. 2 гола и 3 ассиста Холанда помогли «Боруссии» Д разгромить «Айнтрахт»

«Боруссия» из Дортмунда на старте чемпионата Германии крупно обыграла «Айнтрахт». Это был дебютный официальный матч в Дортмунде для главного тренера хозяев Марко Розе. Во всех голах поучаствовал форвард Эрлинг Холанд.

«Боруссия» забила в 33 матчах Бундеслиги подряд. Это клубный рекорд.

Марко Ройс забил 100-й гол за «Боруссию» в Бундеслиге. Он стал пятым футболистом в истории клуба, достигшим этой отметки.

Германия. Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Д – Айнтрахт – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Ройс, 23; 1:1 – Пасслак, 27 (в свои ворота); 2:1 – Азар, 32; 3:1 – Холанд, 34; 4:1 – Рейна, 58; 5:1 – Холанд, 72; 5:2 – Хеуге, 86.

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