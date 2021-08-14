Промес, Мозес, Мелкадзе и Маслов не сыграют с «Уралом» из-за травм

«Спартак» назвал игроков, которые не смогут принять участие в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» из-за травм.
«Квинси Промес, Виктор Мозес, Георгий Мелкадзе и Павел Маслов продолжают восстановление после полученных ранее повреждений.
Надеемся на скорое возвращение в строй!» – сообщила пресс-служба москвичей.
- Матч «Спартака» с «Уралом» начнется в 17:30 мск.
- Стартовые составы команд доступны здесь.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»