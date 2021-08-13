Эдегор хочет вернуться в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор удовлетворен арендой в «Арсенал» в прошлом сезоне и хочет вернуться в лондонский клуб. Он ждет, что команды договорятся о трансфере.
У Эдегора остались налаженные отношения с руководством «Арсенала» и главным тренером Микелем Артетой.
- «Арсенал» в этом сезоне, в отличие от «Реала», не выступит в еврокубках.
- 22-летний Эдегор стоит 40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне АПЛ норвежец провел 14 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
Источник: твиттер Фабрицио Романо