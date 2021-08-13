Семин – о жеребьевке Кубка России: «Для нас есть плюсы, далеко летать не надо»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о результатах жеребьевки элитного раунда Кубка России.

Соперники донской команды – «Торпедо» (Москва) и «Чайка» (Песчанокопское).

Из группы в плей-офф выйдет только один клуб из трех.

«Кубок тем и отличается, что все команды как бы равны. Чуть больше мотивации, чуть меньше это определяет результат.

Для нас есть плюсы, далеко летать не надо. Уже неплохо. Но основное в другом, в Кубке все равны, определять, какая группа лучше – бессмысленно.

Кубок всегда для нас важен, будем за него бороться», – сказал Семин.