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    Семин – о жеребьевке Кубка России: «Для нас есть плюсы, далеко летать не надо»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о результатах жеребьевки элитного раунда Кубка России.

    • Соперники донской команды – «Торпедо» (Москва) и «Чайка» (Песчанокопское).
    • Из группы в плей-офф выйдет только один клуб из трех.

    «Кубок тем и отличается, что все команды как бы равны. Чуть больше мотивации, чуть меньше это определяет результат.

    Для нас есть плюсы, далеко летать не надо. Уже неплохо. Но основное в другом, в Кубке все равны, определять, какая группа лучше – бессмысленно.

    Кубок всегда для нас важен, будем за него бороться», – сказал Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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