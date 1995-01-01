Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Определились группы элитного раунда Кубка России

    Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России сезона-2021/22.

    Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;

    Группа 2: «КАМАЗ», «Торпедо» (Владимир), «Урал»;

    Группа 3: «Велес», «Динамо» (Брянск), «Арсенал» (Тула);

    Группа 4: «Факел», «Динамо» (Барнаул), «Нижний Новгород»;

    Группа 5: «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское), «Ростов»;

    Группа 6: «Алания», «Легион-Динамо», «Уфа»;

    Группа 7: «Ротор», «Кайрат» (Москва), «Ахмат»;

    Группа 8: «Балтика», «Саранск», «Химки»;

    Группа 9: «Енисей», «Знамя» (Ногинск), «Крылья Советов»;

    Группа 10: «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск), ЦСКА;

    Группа 11: «Оренбург», «Динамо» (Ставрополь), «Динамо» (Москва).

    • В 1/8 финала Кубка России выйдут 11 победителей групп.
    • Они присоединятся к пяти командам РПЛ, которые пробились в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.
    • В плей-офф турнира точно сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4705

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      У коней появился шанс - наконец-то обыграть Зенит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24540

      Боцман59rus 23 минуты назад

      _ как совести хватает, такие прилагательные использовать применительно к нашему футболу?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13893

      Garrincha58 28 минут назад

      дерби Кубань-Краснодар, но сейчас силы явно не равны интересно будет посмотреть на Факел-Н.Новгород, Торпедо-Ростов, Алания-Уфа, Енисей-КрСоветов, ну а больше всё будет как и должно силы не равны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2137

      Чермындыр > Garrincha58 3 минуты назад

      Ротор-Ахмат тоже интересная пара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88427

      zigbert 43 минуты назад

      Все лучшее теперь будет сконцентрировано именно здесь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5346

      BarStep 45 минут назад

      Не повезло с группой Оренбургу., да и ЦСКА возможно дважды придется играть с Зенитом!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3548

      Алехсбургер. 54 минуты назад

      Спёр про элиту.!))

      ⚡ОФИЦИАЛЬНО: Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с «Легион Динамо», который сыграет в элитном раунде Кубка России

      «Наш «Легион» ждёт великая битва, для который нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом Нурмагомедовым», — говорится в сообщении команды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50367

      portero > Алехсбургер. 43 минуты назад

      Тут судьи по каким правилам судить будут, борьба (или драка) ведь будет....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88427

      zigbert > Алехсбургер. 40 минут назад

      Да, теперь всем с ними придется считаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8266

      Cleaner 1 час назад

      Ленинградец, Торпедо (Владимир), Велес, Динамо (Барнаул), Легион-Динамо... И тд и тп.
      ЭЛИТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      Arrow10 1 час назад

      "Элитный раунд" там кто-то конкретно под веществами сидит , "Элита" футбола , вон какая элитная рпл у нас , что в лиге конференций уровень свой отстойный показываем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      чаппай 1 час назад

      Элитного мля... В Рашке 21 год уже не взрыв а хлопок, не потоп, а подтопление, не крушение, а жёсткая посадка, не пожар на 2млн га, а задымление, не вылет из ЛЧ а выход ЛЕ. Су.а, скоро не поеданием говна будем заниматься а более тщательной переработкой пищевых продуктов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5346

      BarStep > чаппай 47 минут назад

      А до 2000г в твоей Рашке как было мил человек?!
      Расскажи мне, ну и другим челам тож...
      Или ты не из Рашки?
      Скорее всего да, потому как гражданин РФ, свою страну, - так никогда не назовёт..

      Поэтому прослеживай деградацию свое страны, аналитик тоже мне хренов..
      А в моей стране - всё ОК, раз вы там все скулите без конца..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +494

      Arrow10 > BarStep 43 минуты назад

      есть такая провинция в Сербии, Рашка называется.Но в остальном этот чел метко подметил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8893

      knikos > чаппай 21 минуту назад

      Это вы там , в своей Хохляндии скоро дерьмо жрать будете ! В России , а не Рашке , дела идут намного лучше , хотя и не без проблем .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      чаппай > BarStep 14 минут назад

      Сорян, я смотрю вы уже вовсю дважды прогоняете продукты через организм

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      чаппай > knikos 5 минут назад

      Увы, был бы из Украины, мне до .изды было бы что в вашей помойке делается. А так приходится сопереживать и сокрушаться беспросветной тупостью сограждан. Хотя нет, вы не граждане, вы население.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8266

      Cleaner 1 час назад

      Элитный раунд в 51-й по футбольной силе стране. Уржацца...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88400
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67151
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru