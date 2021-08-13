Определились группы элитного раунда Кубка России

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России сезона-2021/22.
Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;
Группа 2: «КАМАЗ», «Торпедо» (Владимир), «Урал»;
Группа 3: «Велес», «Динамо» (Брянск), «Арсенал» (Тула);
Группа 4: «Факел», «Динамо» (Барнаул), «Нижний Новгород»;
Группа 5: «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское), «Ростов»;
Группа 6: «Алания», «Легион-Динамо», «Уфа»;
Группа 7: «Ротор», «Кайрат» (Москва), «Ахмат»;
Группа 8: «Балтика», «Саранск», «Химки»;
Группа 9: «Енисей», «Знамя» (Ногинск), «Крылья Советов»;
Группа 10: «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск), ЦСКА;
Группа 11: «Оренбург», «Динамо» (Ставрополь), «Динамо» (Москва).
- В 1/8 финала Кубка России выйдут 11 победителей групп.
- Они присоединятся к пяти командам РПЛ, которые пробились в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.
- В плей-офф турнира точно сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»