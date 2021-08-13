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Определились группы элитного раунда Кубка России

13 августа 2021, 15:18
35

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России сезона-2021/22.

Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;

Группа 2: «КАМАЗ», «Торпедо» (Владимир), «Урал»;

Группа 3: «Велес», «Динамо» (Брянск), «Арсенал» (Тула);

Группа 4: «Факел», «Динамо» (Барнаул), «Нижний Новгород»;

Группа 5: «Торпедо» (Москва), «Чайка» (Песчанокопское), «Ростов»;

Группа 6: «Алания», «Легион-Динамо», «Уфа»;

Группа 7: «Ротор», «Кайрат» (Москва), «Ахмат»;

Группа 8: «Балтика», «Саранск», «Химки»;

Группа 9: «Енисей», «Знамя» (Ногинск), «Крылья Советов»;

Группа 10: «Металлург» (Липецк), «Зенит» (Ижевск), ЦСКА;

Группа 11: «Оренбург», «Динамо» (Ставрополь), «Динамо» (Москва).

  • В 1/8 финала Кубка России выйдут 11 победителей групп.
  • Они присоединятся к пяти командам РПЛ, которые пробились в еврокубки по итогам прошлого чемпионата.
  • В плей-офф турнира точно сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Урал Арсенал Нижний Новгород Ростов Уфа Ахмат Химки Крылья Советов ЦСКА Динамо
Комментарии (35)
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Алехсбургер.
1628857358
Началось. Элитный раунд у них. Экая диковинная приблуда...
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Axe111
1628857534
ЭЛИТНЫЙ РАУНД......)))))))))))))))))))))
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spam2009
1628857770
Элитный Уровень Помойки))
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Inkvizitor@
1628857808
Склоните головы , ИЛИТА ПОДЪЕХАЛА!!!!
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Arrow10
1628860029
"Элитный раунд" там кто-то конкретно под веществами сидит , "Элита" футбола , вон какая элитная рпл у нас , что в лиге конференций уровень свой отстойный показываем.
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Алехсбургер.
1628861026
Спёр про элиту.!)) ⚡ОФИЦИАЛЬНО: Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с «Легион Динамо», который сыграет в элитном раунде Кубка России «Наш «Легион» ждёт великая битва, для который нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом Нурмагомедовым», — говорится в сообщении команды.
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zigbert
1628861696
Все лучшее теперь будет сконцентрировано именно здесь.
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Боцман59rus
1628862900
_ как совести хватает, такие прилагательные использовать применительно к нашему футболу?))))
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Ганнибал Лектор
1628862962
У коней появился шанс - наконец-то обыграть Зенит))
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CSKA471
1628869861
Элитный раунд!!!ох уж этот беспощадный российский футбол
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