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  • Ротенберг – о вылете «Сочи» из Лиги конференций: «Команду не в чем упрекнуть»

Ротенберг – о вылете «Сочи» из Лиги конференций: «Команду не в чем упрекнуть»

13 августа 2021, 18:32
8

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет команды из еврокубков.

«К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чем не упрекнуть.

Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду.

Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы прошли дальше и обыграли «Партизан», но это футбол.

Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», – сказал Ротенберг.

Источник: «Матч ТВ»
Лига конференций Сочи Партизан
Комментарии (8)
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knikos
1628869139
По игре , которую Сочи показал с Партизаном , точнее , по её содержанию , вполне ожидаемо , что Сочи в "призах" в этом сезоне будут . Нап только нужен . Без напов трудно будет . Те, кто сейчас есть , это посредственные бегунки , без остроты , без скорости , без физики . Хоть Бурмистра в центр атаки ставь , ну хоть временно ...
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SMITHI
1628870091
Главное зыныту 6 очков, остальное не важно.
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Alex Y
1628875763
Я думал , что Ротенберг в Динамо со своим сынком футболистом
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sobaka120982
1628877249
С такими ценами на билеты болельщиков нет((( к сожалению
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Борис23
1628881056
Для наших команд просирать в еврокубках привычное дело.
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