Ротенберг – о вылете «Сочи» из Лиги конференций: «Команду не в чем упрекнуть»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет команды из еврокубков.

Сочинцы прекратили выступление в Лиге конференций.

Команда Владимира Федотова проиграла «Партизану» в серии пенальти.

«К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чем не упрекнуть.

Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду.

Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы прошли дальше и обыграли «Партизан», но это футбол.

Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», – сказал Ротенберг.