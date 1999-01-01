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    Ротенберг – о вылете «Сочи» из Лиги конференций: «Команду не в чем упрекнуть»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет команды из еврокубков.

    «К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чем не упрекнуть.

    Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдет только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду.

    Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы прошли дальше и обыграли «Партизан», но это футбол.

    Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», – сказал Ротенберг.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      SMITHI 21 минуту назад

      Главное зыныту 6 очков, остальное не важно.

      0
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      Рейтинг: +8273

      Cleaner 36 минут назад

      Конечно не в чем. Только в том, что в футбол плохо играет... ДАЖЕ в третьеразрядный Еврокубок пройти не смогла.

      0
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      Рейтинг: +8903

      knikos 37 минут назад

      По игре , которую Сочи показал с Партизаном , точнее , по её содержанию , вполне ожидаемо , что Сочи в "призах" в этом сезоне будут . Нап только нужен . Без напов трудно будет . Те, кто сейчас есть , это посредственные бегунки , без остроты , без скорости , без физики . Хоть Бурмистра в центр атаки ставь , ну хоть временно ...

      0
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      Рейтинг: +90

      чаппай 37 минут назад

      Конечно, потому что если упрекать, то возникают вопросы, как Сочи проигрывает команде, у которой бюджет в 15 раз меньше, и оправдано ли тогда такие деньги тратятся на российский клубы

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      Рейтинг: +8903

      knikos > чаппай 34 минуты назад

      У Сочи и Партизана бюджеты примерно равны ! Разница в один миллион евро , 29 и 30 млн . Это было сказано комментатором в ходе трансляции . Значит ты не смотрел её . Так что твой пук мимо пролетел . Зря старался !

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