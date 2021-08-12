Федотов: «Приехали дать бой «Партизану», поэтому рассчитываем на результативную игру»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».
– Ожидаем хорошего футбола, современного. На встрече будут зрители, это нам очень нравится.
Приехали в Белград дать бой, поэтому рассчитываем на результативную игру. Все футболисты настраиваются на положительный результат.
– Какое состояние у команды? Матч чемпионата страны был в понедельник.
– Очень плотный график, согласен. Но в таком же ритме живет и «Партизан». Хоть времени было и не очень много, но наша задача была как можно лучше восстановиться.
Во встрече с «Уралом» произвели ротацию, дали отдохнуть нескольким лидерам. «Сочи» находится в хорошем состоянии, поэтому рассчитываем показать свой лучший футбол.
– Что скажете о состоянии травмированных?
– Все игроки у нас в полной боевой готовности, все хотят выйти на поле. Лазарет «Сочи» пуст.
– Кого из стана «Партизана» можете выделить? Кто будет для вашей команды наибольшей проблемой?
– Посмотрели последнюю игру «Партизана» в чемпионате. Любой в составе белградцев может принести нам проблемы. Но мы к этому постараемся быть готовыми.
– Создадут ли заполненные трибуны дополнительную сложность для «Сочи», так как дома из-за мер предосторожности команда выступает без зрителей?
– Футбол – это игра для болельщиков. Мы испытываем недостаток этого драйва и поддержки со стороны наших болельщиков, так как пока у нас действуют ограничительные меры.
Это, безусловно, важный компонент. Мы всегда знаем, что это 12-й игрок, хорошая энергетика. У «Партизана» в этом плане будет преимущество, да, но и мы подпитаемся эмоциями от переполненной арены, захотим показать свой лучший футбол.
- Матч «Партизан» – «Сочи» состоится сегодня в Белграде.
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1.