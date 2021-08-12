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  • Федотов: «Приехали дать бой «Партизану», поэтому рассчитываем на результативную игру»

Федотов: «Приехали дать бой «Партизану», поэтому рассчитываем на результативную игру»

12 августа 2021, 12:36
16

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

– Ожидаем хорошего футбола, современного. На встрече будут зрители, это нам очень нравится.

Приехали в Белград дать бой, поэтому рассчитываем на результативную игру. Все футболисты настраиваются на положительный результат.

– Какое состояние у команды? Матч чемпионата страны был в понедельник.

– Очень плотный график, согласен. Но в таком же ритме живет и «Партизан». Хоть времени было и не очень много, но наша задача была как можно лучше восстановиться.

Во встрече с «Уралом» произвели ротацию, дали отдохнуть нескольким лидерам. «Сочи» находится в хорошем состоянии, поэтому рассчитываем показать свой лучший футбол.

– Что скажете о состоянии травмированных?

– Все игроки у нас в полной боевой готовности, все хотят выйти на поле. Лазарет «Сочи» пуст.

– Кого из стана «Партизана» можете выделить? Кто будет для вашей команды наибольшей проблемой?

– Посмотрели последнюю игру «Партизана» в чемпионате. Любой в составе белградцев может принести нам проблемы. Но мы к этому постараемся быть готовыми.

– Создадут ли заполненные трибуны дополнительную сложность для «Сочи», так как дома из-за мер предосторожности команда выступает без зрителей?

– Футбол – это игра для болельщиков. Мы испытываем недостаток этого драйва и поддержки со стороны наших болельщиков, так как пока у нас действуют ограничительные меры.

Это, безусловно, важный компонент. Мы всегда знаем, что это 12-й игрок, хорошая энергетика. У «Партизана» в этом плане будет преимущество, да, но и мы подпитаемся эмоциями от переполненной арены, захотим показать свой лучший футбол.

  • Матч «Партизан» – «Сочи» состоится сегодня в Белграде.
  • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
  • Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Источник: «Матч ТВ»
Лига конференций Партизан Сочи Федотов Владимир
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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knikos
1628761960
Удачи ! Надеюсь , да и не только я , на выход в следующий этап !
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Frankfurt Am Main
1628764716
Дерзайте, проходите дальше...
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Олег1204
1628767324
За Партизинан , и пока вообще за иностранные клубы буду болеть, чем быстрее обосремся, тем быстрее чинуши начнут шевелиться
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portero
1628767875
Фарта Сочи, трудно им будет с Партизаном, думаю задавят они Сочи...
Ответить
acor94
1628768570
Очень нравится это интервью. Не стал ныть, что игроки не могут играть 2 игры в неделе, зато сказал, что соперники в таком же положении! Удачи Сочи, верю, что пробьются в групповой этап!
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jek718875
1628772221
А ЗАБАЛОТНОГО прихватили с собой???
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anastaskuznetsov
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sobaka120982
1628781561
Очень надеюсь на парней! Будет тяжело но надо биться!!! Кстати бомбардир ку ку! Встреча начнётся не 19.00
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житель СПб
1628784552
Сочи, удачи! Победы!
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житель СПб
1628802588
Действительно. воюют! Независимо от результата - уже достойно!
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