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    Федотов: «Приехали дать бой «Партизану», поэтому рассчитываем на результативную игру»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

    – Ожидаем хорошего футбола, современного. На встрече будут зрители, это нам очень нравится.

    Приехали в Белград дать бой, поэтому рассчитываем на результативную игру. Все футболисты настраиваются на положительный результат.

    – Какое состояние у команды? Матч чемпионата страны был в понедельник.

    – Очень плотный график, согласен. Но в таком же ритме живет и «Партизан». Хоть времени было и не очень много, но наша задача была как можно лучше восстановиться.

    Во встрече с «Уралом» произвели ротацию, дали отдохнуть нескольким лидерам. «Сочи» находится в хорошем состоянии, поэтому рассчитываем показать свой лучший футбол.

    – Что скажете о состоянии травмированных?

    – Все игроки у нас в полной боевой готовности, все хотят выйти на поле. Лазарет «Сочи» пуст.

    – Кого из стана «Партизана» можете выделить? Кто будет для вашей команды наибольшей проблемой?

    – Посмотрели последнюю игру «Партизана» в чемпионате. Любой в составе белградцев может принести нам проблемы. Но мы к этому постараемся быть готовыми.

    – Создадут ли заполненные трибуны дополнительную сложность для «Сочи», так как дома из-за мер предосторожности команда выступает без зрителей?

    – Футбол – это игра для болельщиков. Мы испытываем недостаток этого драйва и поддержки со стороны наших болельщиков, так как пока у нас действуют ограничительные меры.

    Это, безусловно, важный компонент. Мы всегда знаем, что это 12-й игрок, хорошая энергетика. У «Партизана» в этом плане будет преимущество, да, но и мы подпитаемся эмоциями от переполненной арены, захотим показать свой лучший футбол.

    • Матч «Партизан» – «Сочи» состоится сегодня в Белграде.
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
    • Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8784

      knikos 33 минуты назад

      Удачи ! Надеюсь , да и не только я , на выход в следующий этап !

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