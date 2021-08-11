РПЛ показала лучшие сейвы третьего тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших спасений прошедшего тура. Например, отражена игра голкипер «Ахмата» Александра Мелихова.
В нарезку попали действия не только вратарей.
- В чемпионате лидирует «Зенит».
- Последнее место занимает выходец из ФНЛ «Крылья Советов».
- 4-й тур стартует в субботу, 14 августа.
Противостояние Хвичи и Мелихова, героическая игра Филина, прыжки Беленова и Акинфеева уже ждут вас #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/hB4iS83B24— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 11, 2021