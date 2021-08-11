РПЛ показала лучшие сейвы третьего тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших спасений прошедшего тура. Например, отражена игра голкипер «Ахмата» Александра Мелихова.

В нарезку попали действия не только вратарей.

В чемпионате лидирует «Зенит».

Последнее место занимает выходец из ФНЛ «Крылья Советов».

4-й тур стартует в субботу, 14 августа.