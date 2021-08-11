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    РПЛ показала лучшие сейвы третьего тура

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших спасений прошедшего тура. Например, отражена игра голкипер «Ахмата» Александра Мелихова.

    В нарезку попали действия не только вратарей.

    • В чемпионате лидирует «Зенит».
    • Последнее место занимает выходец из ФНЛ «Крылья Советов».
    • 4-й тур стартует в субботу, 14 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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