Месси с семьей прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

Сегодня футболист прилетит в Париж для заключения контракта с новым клубом.

Аргентинец уже прибыл в аэропорт Барселоны. Соответствующее видео опубликовала журналистка La Sexta Мария Гарридо. Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, выложил фото 34-летнего форварда и его жены Антонеллы из самолета.

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

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