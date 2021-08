Месси с семьей прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

Сегодня футболист прилетит в Париж для заключения контракта с новым клубом.

Аргентинец уже прибыл в аэропорт Барселоны. Соответствующее видео опубликовала журналистка La Sexta Мария Гарридо. Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, выложил фото 34-летнего форварда и его жены Антонеллы из самолета.

...and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. #Messi #PSGHistorical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f