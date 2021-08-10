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    Месси с семьей прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

    Сегодня футболист прилетит в Париж для заключения контракта с новым клубом.

    Аргентинец уже прибыл в аэропорт Барселоны. Соответствующее видео опубликовала журналистка La Sexta Мария Гарридо. Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, выложил фото 34-летнего форварда и его жены Антонеллы из самолета.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7997

      Cleaner 54 минуты назад

      Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу —
      И то, что слышу, и то, что вижу, —
      Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку:
      Когда состарюсь — издам книжонку...)

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