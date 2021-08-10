Месси с семьей прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж

Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу —
И то, что слышу, и то, что вижу, —
Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку:
Когда состарюсь — издам книжонку...)
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».
Сегодня футболист прилетит в Париж для заключения контракта с новым клубом.
Аргентинец уже прибыл в аэропорт Барселоны. Соответствующее видео опубликовала журналистка La Sexta Мария Гарридо. Инсайдер Фабрицио Романо, в свою очередь, выложил фото 34-летнего форварда и его жены Антонеллы из самолета.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
August 10, 2021
...and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. #Messi #PSGHistorical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021