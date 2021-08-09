Фомин – о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в наших руках»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, способна ли московская команда стать победителем РПЛ.
– Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?
– Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет.
У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.
- «Динамо» стартовало в чемпионате с 3 побед.
- Фомин в этих матчах забил 4 гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»