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  • Фомин – о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в наших руках»

Фомин – о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в наших руках»

9 августа 2021, 10:50
9

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, способна ли московская команда стать победителем РПЛ.

– Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?

– Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет.

У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.

  • «Динамо» стартовало в чемпионате с 3 побед.
  • Фомин в этих матчах забил 4 гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Фомин Даниил
Комментарии (9)
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portero
1628501584
Как судить будут, играете с желанием, но часто грубо. Тренер молодца у вас молодых подтягивает, так что может и всё сложится...
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FanatSerj
1628506525
«Все в наших руках» - это у Дзюбы всё в руках, у вас пусть лучше в ногах будет )) "Надо играть и получать удовольствие." - а вот это золотые слова, надеюсь это тренер прививает т.к у нас в РПЛ порой смотришь матч, а там футболисты как будто не футбол играют, а на каторгу вышли в цепях, всё влом и с такой натугой дается, а это всё же развлечение для болельщиков должно быть.
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zigbert
1628510659
Главные матчи еще впереди, вот там и доказывайте на что способны.
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valiknavashinsky
1628511372
Какие же у нас журналисты и комментаторы-ЛУЗЕРЫ!!!Одно сплошное бла-бла-бла!!!Никакого профессионализма.Только третий тур,а они уже о чемпионстве заговорили.Ну не дебилы???Комментаторы,как и футболисты от бабла уже потихоньку с ума начинают сходить.Комментируют матчи абы как,устраивают какие то викторины о "Зените".Ну да,забыл,это же Матч ТВ,это эже Газпром!!!Ни канал,а сборище идиотов!!!А чемпионом точно будет ФК"Крылья Советов"!!!Комментаторы Матч ТВ,теперь можете смеяться!!!Ха-Ха-Ха!!!
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