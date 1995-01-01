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    Фомин – о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в наших руках»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, способна ли московская команда стать победителем РПЛ.

    – Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?

    – Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет.

    У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.

    • «Динамо» стартовало в чемпионате с 3 побед.
    • Фомин в этих матчах забил 4 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7881

      Cleaner 12 минут назад

      Каждый год в августе месяце Динамо заявляет, что в этом то сезоне оно ТОЧНО станет чемпионом! И так с 1976 года. СОРОК ПЯТЬ лет без чемпионства! Одно блаблабла от команды...

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