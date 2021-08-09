Фомин – о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в наших руках»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин порассуждал о том, способна ли московская команда стать победителем РПЛ.

– Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?

– Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет.

У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.