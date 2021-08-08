Идову, Глушаков – в старте «Химок» на матч с «Ростовом»; Семин выпустит Мамаева и Комличенко

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 3-го тура чемпионата России.
Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Корян, Трошечкин, Камышев, Давидян, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лукьянов, Калинин, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски.
- Встреча пройдет на «Арене-Химки».
- Начало – в 17:30 мск.
Источник: сайт РПЛ