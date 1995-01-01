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    Идову, Глушаков – в старте «Химок» на матч с «Ростовом»; Семин выпустит Мамаева и Комличенко

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Ростова» на матч 3-го тура чемпионата России.

    Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.

    Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Корян, Трошечкин, Камышев, Давидян, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Лукьянов, Калинин, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски.

    • Встреча пройдет на «Арене-Химки».
    • Начало – в 17:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13796

      Garrincha58 43 минуты назад

      болею за Сёмина ну и за Ростов уж хочется чтобы у мэтра всё получилось

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