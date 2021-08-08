Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Мы ведем переговоры»

Нападающий Лионель Месси прокомментировал информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

«Вариант с «ПСЖ» возможен, но на данный момент я ничего не подписал. После моего заявления я получил много звонков от заинтересованных клубов.

Пока еще ничего не подписано, но мы ведем переговоры», – сказал Месси.

Месси ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.

«ПСЖ» планирует презентовать аргентинца на следующей неделе. Клуб будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

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