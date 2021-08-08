«Барса ТВ» в течение пяти часов показывала все голы Месси за клуб

Сегодняшнюю ночь клубное телевидение «Барселоны» посвятило ушедшему из команды Лионелю Месси. В течение пяти с лишним часом показывали все голы аргентинца за каталонцев.

Началась трансляция мячей в 23:15 по местному времени, а завершилась в 4:30.

Форвард пополнит «ПСЖ».

Форвард всю карьеру провел в «Барсе».

Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

Тренер «Бреста» Тер-Закарян: «Месси меня возбуждает. Будет событием, если мы привлечем его в дерьмовую Лигу 1»