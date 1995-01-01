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    Месси проведет в воскресенье пресс-конференцию на «Камп Ноу»

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведет пресс-конференцию.

    Аргентинец пообщается с журналистами в воскресенье, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу».

    В четверг вечером каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1630

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Не знаю что меня так в ̶К̶а̶з̶а̶х̶с̶т̶а̶н̶ ПСЖ тянет, я же из Барселоны))) ©

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      Рейтинг: +8539

      KOLBIS 1 час назад

      Да останется он,надоела уже эта тема,не дадут ему уйти,дело чести для клуба,придумают что-нибудь в последний момент,как потолок госдолга США,никогда дефолта не будет,так и Месси с Барсой не расстанутся никогда...

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      Рейтинг: +3264

      Snek > KOLBIS 1 час назад

      Так насколько мне известно то, что Месси ушёл уже свершившийся факт. Раньше Барселона ни разу официально не объявляла такого, сейчас объявила, видимо, действительно не могут подписать с ним новый контракт. Хотя будет весело, если Месси без контракта зарегистрируют за Барселону и он начнёт играть на чистом энтузиазме.
      Возможно сам Месси на такое бы пошёл, куда ему уже деньги девать... А вот его отец, конечно, же нет.

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      KOLBIS > Snek 54 минуты назад

      Так я про это и молвлю)))...

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