Месси проведет в воскресенье пресс-конференцию на «Камп Ноу»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведет пресс-конференцию.
Аргентинец пообщается с журналистами в воскресенье, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу».
В четверг вечером каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо