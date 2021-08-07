Месси проведет в воскресенье пресс-конференцию на «Камп Ноу»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведет пресс-конференцию.

Аргентинец пообщается с журналистами в воскресенье, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу».

В четверг вечером каталонский клуб объявил, что контракт с 34-летним футболистом не будет продлен.