Шварц: «Месси в Москве, он уже встречался с Бувачем, посмотрим, что выйдет. Ха-ха, шутка»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил шуткой на вопрос о желании поработать с Лионелем Месси.
– Месси стал свободным агентом. Вам было бы интересно поработать с ним?
– Со вчерашнего дня Месси находится в Москве, он уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет, ха-ха. Конечно, это была шутка.
Думаю, у Месси уже есть четкое понимание по поводу своего будущего. Не думаю, что Месси возьмет телефон и будет разговаривать с Желько Бувачем.
- Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- Во вторник Месси может стать игроком «ПСЖ».
Источник: Sport24