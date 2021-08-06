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    Шварц: «Месси в Москве, он уже встречался с Бувачем, посмотрим, что выйдет. Ха-ха, шутка»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил шуткой на вопрос о желании поработать с Лионелем Месси.

    – Месси стал свободным агентом. Вам было бы интересно поработать с ним?

    – Со вчерашнего дня Месси находится в Москве, он уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет, ха-ха. Конечно, это была шутка.

    Думаю, у Месси уже есть четкое понимание по поводу своего будущего. Не думаю, что Месси возьмет телефон и будет разговаривать с Желько Бувачем.

    • Аргентинец всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • Во вторник Месси может стать игроком «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4

      Roberto_01 46 минут назад

      Ye ns b Lt,bk!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      tarasofka 3 часа назад

      что за тупой журналист такие вопросы задаёт?

      0
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