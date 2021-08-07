Шварц: «Месси в Москве, он уже встречался с Бувачем, посмотрим, что выйдет. Ха-ха, шутка»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил шуткой на вопрос о желании поработать с Лионелем Месси.

– Месси стал свободным агентом. Вам было бы интересно поработать с ним?

– Со вчерашнего дня Месси находится в Москве, он уже встречался с Желько Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет, ха-ха. Конечно, это была шутка.

Думаю, у Месси уже есть четкое понимание по поводу своего будущего. Не думаю, что Месси возьмет телефон и будет разговаривать с Желько Бувачем.